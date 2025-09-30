Европейска страна въвежда нова виза за дигитални номади - кой може да кандидатсва?

Идеята зад инициативата е да се привлекат квалифицирани специалисти от чужбина

Словения се подготвя да стане поредната европейска страна, която ще въведе виза, специално насочена към дигитални номади. Очаква се този нов вид разрешение за пребиваване, предназначен за дистанционно работещи професионалисти, да бъде достъпен от началото на ноември тази година. Идеята зад инициативата е да се привлекат квалифицирани специалисти от чужбина и да се стимулира по-продължителен туризъм в страната, предава Еuronews.

Кой може да кандидатства за визата?

Новата виза на Словения за дигитални номади ще бъде отворена за кандидати, които не са граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. За да отговарят на условията, желаещите трябва да извършват работа изцяло за чуждестранни компании или клиенти. Това означава, че могат да са служители на фирма извън Словения или самонаети специалисти и фрийлансъри, които не предоставят услуги на словенски клиенти. Нарушаването на това изискване може да доведе до анулиране на визата, както и до бъдещи ограничения за влизане в страната.

Желаещите да получат визата ще имат възможност да кандидатстват онлайн или чрез словенски консулства и посолства. Според очакванията, визата ще влезе в сила на 21 ноември 2025 г. Тя ще бъде валидна за срок от 12 месеца и няма да подлежи на директно подновяване. Ако дигиталният номад желае да остане в страната по-дълго, ще трябва първо да напусне Словения за поне шест месеца, преди да подаде ново заявление.

Членове на семейството

Членовете на семейството на дигиталния номад също могат да го придружат по време на престоя в Словения. Те обаче няма да имат право да започнат работа в местни компании или да предлагат услуги на словенския пазар. Кандидатите трябва да докажат, че разполагат с достатъчно финансови средства за издръжката на себе си и своите близки по време на престоя. За тази цел могат да бъдат представени документи като скорошни фишове за заплати, трудови или фрийланс договори, както и банкови извлечения. Точната минимална сума на доходите все още не е обявена.

Защо Словения?

Въвеждането на тази виза е първата стъпка на Словения към предоставяне на официална възможност за дългосрочно пребиваване на дистанционно работещи чужденци. Основните предимства, които страната предлага, са по-ниските разходи за живот в сравнение със съседни държави като Италия и Австрия, както и добро качество на живот. Словения разчита, че тези фактори ще направят страната атрактивна дестинация за дигитални професионалисти.

