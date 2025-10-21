Работил съм 10 години извън ЕС. Ще ми признаят ли стажа в България?

Българското законодателство има ясно определени правила

По последни данни през 2023 г. приблизително 3 млн. българи живеят извън пределите на страната ни. Справката е на Министерството на външните работи, по искане на Народното събрание за актуална информация за числеността на българските диаспори по страни и населени места, цитирана от БНР.

Ако някои от работещите хора в ЕС и извън него искат да се приберат в България и да започнат нова работа, то е сигурно, че щ искат натрупания в чужбина стаж да се зачита за такъв и тук. Какво козва закона обаче, ако сте работили в държава извън пределите на Европейския съюз?

Трудов стаж

Снимка: iStock

Преди да разясним в коя държава трудовият стаж се признава и в коя не, трябва да направим кратко уточнение какво всъщност означава трудов стаж. Според Кодекса на труда, трудовият стаж е времето, през коеето работиш по трудово правоотношение т.е. работиш на трудов договор. Ако сте работили на граждански договор или сте фрийлансър, който свободно упражнява професията си, стажът не може да бъде зачетен като трудов.

Стаж от членка на ЕС

Законът предвжда, че ако сте работили в държава членка от ЕС като например Норвегия, Лихтенщайн, Исландия или пък Швейцария трудовият ви стаж ще се признава в България. За такъв стаж ще се признава и времето, в което заемаш длъжност в институция на ЕС.

Стаж извън ЕС

Дали трудовият ви стаж ще се зачете, когато държавата не е в ЕС зависи от това дали България има сключен договор със съответната държава. Според данни, цитирани от НОИ, България има сключени двустранни международни договори за социална сигурност с държави като Русия, Бразилия, Македония, Канада, Тунис, Израел, Корея, Молдова, Украйна и много други.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN