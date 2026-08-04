Курсът на еврото и долара за 4 август 2026 г.

Курсът на еврото е с минимална промяна спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщиха германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се разменя за 1,1506 долара за едно евро или едва с 0,02 на сто под вчерашното ниво на затваряне.

Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1535 долара, пишее БТА.