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Bitcoin
$63,948.9
БГ Бизнес Курсът на еврото и долара за 4 август 2026 г.

Курсът на еврото и долара за 4 август 2026 г.

БГ Бизнес
 

Курсът на еврото е с минимална промяна спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщиха германски сайтове за финансова информация. 

Единната валута се разменя за 1,1506 долара за едно евро или едва с 0,02 на сто под вчерашното ниво на затваряне.

Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1535 долара, пишее БТА.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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