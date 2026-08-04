Курсът на еврото и долара за 4 август 2026 г.

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САЩ затягат митническата политика: Косвен риск за българската икономика
Как ще ни повлияят мерките
Курсът на еврото е с минимална промяна спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщиха германски сайтове за финансова информация.
Единната валута се разменя за 1,1506 долара за едно евро или едва с 0,02 на сто под вчерашното ниво на затваряне.
Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1535 долара, пишее БТА.
Как ще ни повлияят мерките
Страната обяви извънредно положение в енергетиката за август заради тежката суша
Основните причини са горещината, сушата и горските пожари