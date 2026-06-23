Тази компания иска да замести 700 000 куриери с роботи

Мнозина служители остават скептични

Лидерът в китайската електронна търговия и една от най-големите логистични компании в света, обяви намерението си да премине към пълна роботизация на дейността си. Новината предизвика сериозно безпокойство сред конкурентите и технологичния сектор, които вече търсят начини да реагират на предстоящите промени. В същото време някои компании възприемат развитието като неизбежна стъпка в технологичния прогрес и заявяват готовност да се адаптират, пише БГНЕС.

Според публикации на „Бейдзин Нюз“ и други китайски медии от 22 юни, основателят и председател на JD.com Лю Цяндун, известен и като Ричард Лю, е заявил по време на форума APEC CEO Forum в Пекин, че компанията ще реализира напълно автоматизирани доставки в близко бъдеще.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

„Ние последователно инвестираме значителни средства в изкуствен интелект и роботика. Доставките с роботи ще станат напълно реални в близко бъдеще. Когато това се случи, куриерите вече няма да бъдат необходими“, каза той.

Изказването му не е изненадващо на фона на бързото развитие на китайските технологии за въплътен изкуствен интелект и навлизането на роботите в различни индустрии. Пример за това е технологичният гигант Xiaomi, който повече от седем години управлява т.нар. „тъмни фабрики“ – напълно автоматизирани производствени предприятия, работещи денонощно без човешка намеса.

Въпреки това думите на Лю предизвикаха силен отзвук заради огромното влияние на JD.com върху логистичния сектор в Китай. Освен това ръководителите на големи компании досега избягваха публично да говорят за масово внедряване на роботи поради опасения от социално напрежение и сътресения на пазара на труда. След изявлението конкурентите на JD.com и големите технологични компании започнаха внимателно да следят възможните последици и да разработват стратегии за реакция. Едновременно с това сред повече от 2000 служители в логистичния и куриерския сектор се засилиха тревогите от потенциални съкращения.

Особено уязвими са високообразованите хора, които през последните години са били принудени да се насочат към временна работа в куриерския сектор заради недостига на качествени работни места. За да отговори на тези опасения, Лю представи инициативата „План Феникс“, която предвижда техническо обучение за около 70 000 куриери на компанията.

„Тези служители ще бъдат пренасочени към технически и административни позиции, свързани с ремонта и поддръжката на роботите, които често се нуждаят от обслужване. Така те повече няма да бъдат принудени да извършват тежък физически труд на открито при лоши метеорологични условия“, обясни той.

Въпреки уверенията на ръководството, мнозина служители остават скептични дали подобна програма ще може да осигури работа за всички засегнати от автоматизацията. Анализатори също поставят под въпрос дали ще има достатъчно нови технически позиции за целия персонал.