Проучване: ИТ специалистите в България искат по-дълъг отпуск от стандартния

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
20% ръст в продажбата на нови автомобили в България през юли
Как се е променил пазарът за автомобили в Европа?
Служителите все по-често поставят менталното здраве на преден план
Специалистите в сектора на информационните технологии в България настояват за повече платен годишен отпуск - между 25 и 30 дни, показва ново проучване на DEV.BG. По данни от анализа стандартните 20 дни, предлагани от почти половината работодатели, вече не отговарят на очакванията на служителите, които все по-често поставят менталното здраве на преден план.
Според анкета, проведена сред 119 професионалисти от бранша, най-предпочитаният брой платени почивни дни е между 25 и 30. Вторият най-желан вариант е над 30 дни отпуск.
Данните от проучването към 15 август 2025 г. показват, че близо 46 процента от ИТ компаниите у нас предлагат именно 20 дни платен годишен отпуск. Други 32,4 процента осигуряват между 21 и 25 дни, а само 17,4 процента дават над 25 дни почивка - въпреки че това е предпочитанието на мнозинството в сектора.
Освен по-дълга почивка, гъвкавото работно време също се откроява като важен елемент от желаната работна среда. Данните сочат, че близо 66 процента от ИТ компаниите у нас предлагат частично гъвкаво работно време, докато фиксираните графици все още са честа практика.
За над 20% от анкетираните по-важна от броя на е възможността за управление на стреса, което според анализаторите очертава нуждата от по-комплексен подход, съчетаващ почивка, гъвкавост и грижа за психичното здраве.
Фокусът върху гъвкавостта и адекватната почивка идва в момент, когато големите технологични гиганти настояват за връщане на служителите в офисите, предизвиквайки широко недоволство. В този глобален контекст, българските IT компании, които предлагат по-добри условия за баланс, включително повече почивни дни и гъвкавост, получават значително конкурентно предимство в привличането на световни таланти, които търсят по-устойчива и здравословна работна среда.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Как се е променил пазарът за автомобили в Европа?
Има няколко важни критерия, на които трябва да отговоря продуктът, за да се нарече сирене
Аплодисментите са най-често срещани при ваканционни полети