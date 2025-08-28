Проучване: ИТ специалистите в България искат по-дълъг отпуск от стандартния

Служителите все по-често поставят менталното здраве на преден план

Специалистите в сектора на информационните технологии в България настояват за повече платен годишен отпуск - между 25 и 30 дни, показва ново проучване на DEV.BG. По данни от анализа стандартните 20 дни, предлагани от почти половината работодатели, вече не отговарят на очакванията на служителите, които все по-често поставят менталното здраве на преден план.

Според анкета, проведена сред 119 професионалисти от бранша, най-предпочитаният брой платени почивни дни е между 25 и 30. Вторият най-желан вариант е над 30 дни отпуск.

Данните от проучването към 15 август 2025 г. показват, че близо 46 процента от ИТ компаниите у нас предлагат именно 20 дни платен годишен отпуск. Други 32,4 процента осигуряват между 21 и 25 дни, а само 17,4 процента дават над 25 дни почивка - въпреки че това е предпочитанието на мнозинството в сектора.

Освен по-дълга почивка, гъвкавото работно време също се откроява като важен елемент от желаната работна среда. Данните сочат, че близо 66 процента от ИТ компаниите у нас предлагат частично гъвкаво работно време, докато фиксираните графици все още са честа практика.

За над 20% от анкетираните по-важна от броя на е възможността за управление на стреса, което според анализаторите очертава нуждата от по-комплексен подход, съчетаващ почивка, гъвкавост и грижа за психичното здраве.

Фокусът върху гъвкавостта и адекватната почивка идва в момент, когато големите технологични гиганти настояват за връщане на служителите в офисите, предизвиквайки широко недоволство. В този глобален контекст, българските IT компании, които предлагат по-добри условия за баланс, включително повече почивни дни и гъвкавост, получават значително конкурентно предимство в привличането на световни таланти, които търсят по-устойчива и здравословна работна среда.

