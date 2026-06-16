Проучване: Българите купуват първия си имот след 32 г.

В кои страни младите хора могат да купуват жилище най-рано?

68,5% от домакинствата в ЕС живеят в собствени жилища към 2025 г. Това показва данни на Евростат, цитирани от Euronews. В България средната възраст за покупка на първо жилище е 32,5 години, показва проучването на RE/MAX Europe. Това поставя страната над средното европейско ниво от 31,3 години и наравно с Франция.

Данните сочат, че българите обикновено стават собственици на първи имот малко по-късно от средния европеец, като България се нарежда сред държавите от Централна и Източна Европа, в които покупката на първо жилище се случва след навършване на 30 години.

В кои страни младите хора могат да купуват жилище най-рано?

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Сред петте най-големи икономики в Европа, Обединеното кралство има най-ниската средна възраст за закупуване на първи дом - 28,4 години. Това е и втората най-ниска възраст сред всички 23 държави, наред с Люксембург (28,4 години).

Испания има втората най-ранна средна възраст - 30,9 години. Както във Франция (32,5 години), така и в Италия (32,8 години) средната възраст е над средната за Европа.

Двама от всеки петима във Великобритания купуват първия си дом до 25-годишна възраст

Данните показват и разпределението на възрастовите групи по време на покупката на първия дом. Във възрастовата група 18–25 години Обединеното кралство има най-висок дял от 40,2%, което означава, че двама от петима купувачи купуват първия си дом до 25-годишна възраст.

Гърция има най-ниския процент, 12,1%, за тази най-млада възрастова група.

Гърция, Швейцария и Турция: Най-новите купувачи, които купуват за първи път

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Когато се комбинират възрастовите групи 18–25 и 26–35 години, само 50,4% от хората в Гърция купуват първия си дом до 35-годишна възраст, което означава, че почти половината го правят след 35-годишна възраст.

Швейцария (53,2%) и Турция (56%) също имат сред най-ниските дялове на купувачи за първи път до 35-годишна възраст.

Средният процент за Европа е 69,5%, което означава, че около седем от десет души в тези 23 страни купуват първия си дом до 35-годишна възраст. Този процент надвишава 80% в Люксембург (87,8%), Нидерландия (85,2%), Обединеното кралство (84,6%) и Унгария (82,8%).

Euronews Business не откри корелация между средната възраст за закупуване на първо жилище и процента на притежаване на жилище . Данните за възрастта са от проучването на RE/MAX, докато процентите на собственост са от Евростат в графиката по-горе.