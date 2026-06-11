Приходите от нощувки у нас нараснаха с над 12% през април

Общият брой на реализираните нощувки е достигнал 1,04 милиона

Приходите от нощувки в местата за настаняване в България са се увеличили с 12,3% през април 2026 г. спрямо същия месец на предходната година и са достигнали 57,8 млн. евро, сочат данни на Национален статистически институт. От тази сума 37,8 млн. евро са реализирани от български граждани, а 20 млн. евро – от чуждестранни посетители, предава БГНЕС.

През април в страната са работили 2317 места за настаняване с 10 и повече легла, включително хотели, мотели, къмпинги, хижи и други обекти за краткосрочно пребиваване. Те са разполагали с 73,3 хил. стаи и 155,2 хил. легла. На годишна база броят на местата за настаняване е намалял с 1,9%, а броят на леглата – с 0,3%.

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Общият брой на реализираните нощувки е достигнал 1,04 милиона, което представлява спад от 3,2% спрямо април 2025 г. Българските граждани са реализирали 731,9 хил. нощувки, докато чуждестранните туристи са отчели 309,5 хил. нощувки. Данните показват, че хотелите от по-висок клас продължават да бъдат най-предпочитани както от българските, така и от чуждите гости.

В местата за настаняване с четири и пет звезди са реализирани 75,9% от нощувките на чужденците и 49,3% от нощувките на българските граждани. Това потвърждава тенденцията туристите все по-често да избират по-висок клас услуги и комфорт по време на престоя си.

През месеца общо 495,5 хил. души са нощували в местата за настаняване в България, което е с 2,4% по-малко спрямо същия период на миналата година. Броят на чуждестранните посетители е намалял с 8,7%, докато този на българските туристи е нараснал с 0,3%. Българските граждани са били 354,8 хил. и средно са останали по 2,1 нощувки, а чужденците са били 140,7 хил. със среден престой от 2,2 нощувки. Над три четвърти от тях са избрали хотели с четири или пет звезди.

Общата заетост на леглата през април е достигнала 22,3%, което е с 1,3 процентни пункта по-малко спрямо година по-рано. Най-висока остава заетостта в хотелите с четири и пет звезди – 26,6%, следвани от местата за настаняване с три звезди – 21,8%, и тези с една и две звезди – 15,8%. Данните показват, че въпреки по-ниския брой туристи и нощувки, секторът е успял да увеличи приходите си благодарение на по-високите разходи на посетителите и засиления интерес към по-високия клас туристически услуги.