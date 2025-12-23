Приходите на банките от такси и комисиони достигат 1,3 млрд. лева

Нетният доход от такси и комисиони заема дял от 21,8 процента

Нетният доход от такси и комисиони на банковата система у нас нараства с 9,5 на сто, или със 114 млн. лева на годишна база до общо 1,3 млрд. лева към края на месец септември тази година, предаде БНР. Това става известно от тримесечното издание на Българската народна банка "Банките в България", публикувано на сайта на централната банка.

Нетният доход от такси и комисиони заема дял от 21,8 процента в структурата на нетния оперативен доход на банките у нас. Приходите от такси и комисиони бележат ръст от 11,3 на сто на годишна база до 1,7 млрд. лева към края на третото тримесечие на тази година, докато разходите за такси и комисиони нарастват със 17,5 на сто за същия период до 393 млн. лева.

Общият нетен оперативен доход на банковата система нараства с 217 млн. лева (3,8 на сто) спрямо 30 септември 2024 г. и достигна 6 млрд. лева към края на септември тази година.

Нетният лихвен доход към края на третото тримесечие на тази година възлиза на 4,2 млрд. лева, или с 33 млн. лева (0,8 на сто) повече спрямо същия период на миналата година, а неговият дял в структурата на нетния оперативен доход достига 69,6 процента (71,7 процента към 30 септември 2024 г.). За същия период приходите от лихви нарастват с 93 млн. лева (1,9 на сто) до 5,1 млрд. лева, а разходите за лихви отчитат ръст от 60 млн. лева (7 на сто) до 921 млн. лева.

Към 30 септември 2025 г. разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, възлизат на 506 млн. лева, което е с 56 млн. лева (12,5 на сто) повече спрямо отчетените за деветте месеца на 2024 г.

Административните разходи на банковата система нарастват с 86 млн. лева (4,8 на сто) спрямо същия период на 2024 г. до 1,9 млрд. лева. В тяхната структура разходите за персонал се увеличават с 89 млн. лева (8,5 на сто) до 1,1 млрд. лева. Разходите за амортизация се повишават до 245 млн. лева (от 236 млн. лева към края на септември 2024 г.).

Брутните необслужвани кредити и аванси в края на септември 2025 г. възлизат на 3,8 млрд. лева (3,9 млрд. лева в края на юни 2025 г.). Техният дял в брутните кредити и аванси на база широк обхват се понижава до 2,3 процента, а на база стеснен обхват – до 2,9 процента (от съответно 2,5 процента и 3 процента в края на юни). През периода юли – септември 2025 г. нетните необслужвани кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка), представляващи остатъчният кредитен риск в банковите баланси, отбелязаха спад със 160 млн. лева (8,2 на сто) до 1,8 млрд. лева. Делът на нетните необслужвани кредити и аванси в общите нетни кредити и аванси, представен в широкия и в стеснения обхват, към 30 септември е съответно 1,1 процента и 1,4 процента (при съответно 1,2 процента и 1,5 процента в края на юни).

Към 30 септември 2025 г. банковата система отчита печалба в размер на 2,8 млрд. лева, или с 91 млн. лева (3,3 на сто) повече спрямо реализираната за деветте месеца на 2024 г.

