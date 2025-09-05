През второто тримесечие на 2025 г. БВП нараства с 3.4%

Произведеният БВП възлиза на 52,3 милиарда лева

През второто тримесечие на 2025 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.4% в сравнение с второто тримесечие на 2024 г. и с 0.9% спрямо първото тримесечие на 2025 г. по сезонно изгладени данни, сочат данни на НСИ.

През второто тримесечие на 2025 г. произведеният БВП възлиза на 52,3 милиарда лева. На човек от населението се падат по 8 140 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.7256115 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 30 345 млн. долара и съответно на 4 717 долара на човек от населението.

През второто тримесечие на 2025 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 2.8%, което показва, че нараства с 0.3 процентни пункта спрямо второто тримесечие на 2024 година.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, е 69.8%, като се намалява през второто тримесечие на 2025 г. с 0.2 процентни пункта в сравнение с второто тримесечие на 2024 година.

Растежът на Брутната добавена стойност се определя от увеличението при следните икономически дейности: „Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 8.2%, „Строителство“ - със 7.7%, „Операции с недвижими имоти“ - с 5.5% и други.

