През август българите са пътували най-много до Гърция и Турция

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
"Златна треска": Цените на благородния метал с нов рекорд
Защо цените на златото достигат рекордни нива?
Най-много посещения в България са направили гражданите от Румъния
Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2025 г. са 1 078 900 или с 19,4 на сто повече от август 2024 година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели, съобщи Националният статистически институт.
През август 2025 г. посещенията на чужди граждани в България са 2 269 900, което е с 6,3 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година.
Справка в НСИ сочи, че през август 2024 г. пътуванията на българите в чужбина са били 903 400 или с 8,3 на сто повече от август 2023 година, а посещенията на чужденци в България - 2 135 700, което е било с 2,8 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година.
През август 2025 г. най-много са били пътуванията на българите към Гърция - 314 800, Турция - 286 700, Румъния - 77 900. Най-много посещения в България са направили гражданите от Румъния - 423 800, Турция - 335 800, Германия - 264 900.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Защо цените на златото достигат рекордни нива?
Днес вече не е необходимо да губите време в сложни процедури и събиране на документи
Все още не се знае кога ще бъце въведена мярката