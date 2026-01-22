BGN → EUR
БГ Бизнес Предлагат всеки български гражданин да може да си купи държавни ценни книжа

Предлагат всеки български гражданин да може да си купи държавни ценни книжа

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Гражданите нямат да дължат никакви такси или комисиони за такива сделки

Всеки български гражданин ще може да инвестира свободните си пари в държавни ценни книжа (ДЦК). Това предвижда проект за промени в Закона за държавния дълг,  лансиран от депутата от ГЕРБ Делян Добрев. В него се предвижда поне два пъти годишно Министерството на финансите да пуска специални емисии ДЦК, предназначени за физически лица. Покупките ще стават чрез създадена за целта онлайн платформа и през клоновете на "Български пощи". 

Гражданите нямат да дължат никакви такси или комисиони за такива сделки. Всъщност това е позната у нас практика. Преди години българите можеха да инвестират в държавни облигации и бонове, които им носеха доходност. По неясни причини обаче тази възможност бе прекратена.

Много финансисти в последните години настояват отново да се продават ДЦК на физически лица. Така българската държава ще си осигурява пари назаем от своите граждани и ще им плаща лихви за това. В момента влоговете в банки са твърде неизгодни - лихвите по депозитите клонят към нулата. Държавните облигации се оказват по-доходоносни и по-добра инвестиция

От тази дата скача цената на тол таксите

Българската фондова борса подкрепи идеята, а наскоро правителството одобри Стратегия за предлагане на държавни ценни книжа на индивидуални инвеститори

В проекта на Добрев се предлага още тази година  Министерството на финансите да организира поне една емисия, предназначена за физически лица. Покупките ще стават през два канала - директно, без посредници, на специална интернет платформа или през клоновете на „Български пощи“.

Как и от кой ще се управлява специализираният сайт, ще бъде разписано в отделна наредба, които трябва да изготвят министерствата на финансите и на електронното управление. Купувачите ще трябва да имат електронен подпис. Ще могат да се подават заявки за ДЦК и да се плаща на гише в пощата

Предвижда се предприятието "Български пощи" да бъде възмездено от държавата за тази посредническа услуга. 

Българските граждани имат ограничен избор за сигурно и доходно инвестиране на своите спестявания, а ДЦК са нискорисков инструмент с гарантирана доходност", се посочва в мотивите към законопроекта.

Българите приветстват инвестиции във възобновяема енергия

Ключов елемент е, че при записване на ДЦК от граждани няма да бъдат плащани такси и комисионни, а разходите по пласирането на книжата ще се поемат от Министерството на финансите.

"Сега" припомня, че до лято 2005 г. Министерството на финансите редовно пускаше държавни ценни книжа със спестовен характер, предназначени за физически лица - българи и чужденци. Доходът от тези ДЦК бе фиксиран и стъпаловидно нарастващ, под формата на лихва, получавана два пъти годишно. Предлагаха се ДЦК и в лева, и в евро. Книжата се предлагаха на граждани с посредничеството на банки, с които МФ имаше сключени договори. В условията на емисиите беше регламентиран начина за плащането на лихви, главници и обратното им изкупуване преди падежа

През юли 2005 г. Министерството на финансите обяви, че прекратява продажбата на ДЦК, предназначени за индивидуални инвеститори. Така и не стана ясна причината.

