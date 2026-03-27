1 USD
1.1539 BGN
Петрол
107.5 $/барел
Bitcoin
$68,732.8
1 USD
1.1539 BGN
Петрол
107.5 $/барел
Bitcoin
$68,732.8
БГ Бизнес Правителството обсъжда финансова помощ за оранжерийните производители

Правителството обсъжда финансова помощ за оранжерийните производители

bTV Бизнес екип

Цената на торовете се е увеличила с около 100 евро

Правителството разглежда пакет от мерки в подкрепа на българските оранжерийни производители, съобщи за БНР председателят на асоциацията Марин Генуров. По-рано днес, след среща в Министерския съвет, са били обсъдени различни варианти за компенсиране на част от разходите за горива, електроенергия и торове.

По думите му производствените разходи през тази година са се увеличили с около 30%. От Асоциацията на производителите на оранжерийна продукция са настояли за бързи и неотложни мерки в подкрепа на сектора, особено след кризата в Близкия изток и отражението ѝ върху цените на петрола и азотните торове на международните пазари.

Представителите на бранша са предложили пакет от мерки, който ще бъде анализиран от правителството до края на седмицата, така че още през следващата да бъде взето решение. Марин Генуров подчерта пред БНР, че страните, от които България основно внася конкурентна продукция, вече са започнали да прилагат свои механизми за подкрепа. Той допълни, че цената на торовете се е увеличила с около 100 евро на тон за периода от януари до март, като целта е да се предприемат целенасочени и бързи действия за подпомагане на производителите.

Подават се по 500 заявления на час за помощта за горивата

По време на срещата между премиера и представителите на сектора са били обсъдени конкретни предложения, по които производителите очакват да се постигне съгласие с властите, включително подпомагане при надвишаване на определени ценови равнища на електроенергията, горивата и производствените разходи.

Производителите не дадоха конкретни прогнози за цените на зеленчуците от новата реколта, но уточниха, че към момента краставиците се продават от оранжериите на цена около 2,5 евро за килограм, а доматите – около 3,50 евро за килограм.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

В този имот Чък Норис прекара последните години от живота си
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Първият в света диагностичен тампон е български: Запознайте се с жената зад тази компания
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Кои професии са най-застрашени от изкуствения интелект?
Стефани Боова

Стефани Боова

Как да проверите дали застраховката ви „Гражданска отговорност“ е валидна?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата