Правителството обсъжда финансова помощ за оранжерийните производители

Цената на торовете се е увеличила с около 100 евро

Правителството разглежда пакет от мерки в подкрепа на българските оранжерийни производители, съобщи за БНР председателят на асоциацията Марин Генуров. По-рано днес, след среща в Министерския съвет, са били обсъдени различни варианти за компенсиране на част от разходите за горива, електроенергия и торове.

По думите му производствените разходи през тази година са се увеличили с около 30%. От Асоциацията на производителите на оранжерийна продукция са настояли за бързи и неотложни мерки в подкрепа на сектора, особено след кризата в Близкия изток и отражението ѝ върху цените на петрола и азотните торове на международните пазари.

Представителите на бранша са предложили пакет от мерки, който ще бъде анализиран от правителството до края на седмицата, така че още през следващата да бъде взето решение. Марин Генуров подчерта пред БНР, че страните, от които България основно внася конкурентна продукция, вече са започнали да прилагат свои механизми за подкрепа. Той допълни, че цената на торовете се е увеличила с около 100 евро на тон за периода от януари до март, като целта е да се предприемат целенасочени и бързи действия за подпомагане на производителите.

По време на срещата между премиера и представителите на сектора са били обсъдени конкретни предложения, по които производителите очакват да се постигне съгласие с властите, включително подпомагане при надвишаване на определени ценови равнища на електроенергията, горивата и производствените разходи.

Производителите не дадоха конкретни прогнози за цените на зеленчуците от новата реколта, но уточниха, че към момента краставиците се продават от оранжериите на цена около 2,5 евро за килограм, а доматите – около 3,50 евро за килограм.

