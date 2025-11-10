Три стъпки за разпознаване на истинска евробанкнота

Какви са защитните елементи на евробанкнотите от серия „Европа“?

Евробанкнотите от втората серия, наречена „Европа“ са резултат от високи технологии, иновативен дизайн и стремеж към сигурност. Ето как да разпознаваме фалшивите от истинските според Българската народна банка съвместно с Европейската централна банка.

Три прости стъпки за разпознаване на истинска евробанкнота

На сайта на Европейската централна банка можем да видим кой метод да следваме. Защитните елементи на евробанкнотите са проектирани така, че всеки човек да може да провери автентичността им без специално оборудване. Достатъчно е да се следва методът „ПИПНИ – РАЗГЛЕДАЙ – НАКЛОНИ“.

Пипни

Истинските евробанкноти имат специфичен релеф, създаден чрез специална печатна технология.При допир може ясно да се усети текстурата на числата, основните изображения и надписите. Този релеф е не само отличителен, но и почти невъзможен за точно възпроизвеждане. Пипнете банкнотата. Тя е шумяща и твърда. На лицевата страна по левия и десния край има поредица от къси релефни линии. Основното изображение, надписите и голямото число, съответстващо на номиналната стойност, също се усещат като по-плътни.

Разгледай

Когато погледнете банкнотата срещу светлина, се виждат воден знак, прозрачно защитно прозорче и нишка за сигурност. Във водния знак се появява портретът на Европа, както и номиналът на банкнотата – деликатни, но ясно различими детайли.

Тези елементи се появяват плавно и не се виждат на обикновено копие.

Наклони

При накланяне се активират оптични ефекти – например холограмна лента или менящо се мастило, което променя цвета си от зелено към синьо. На някои номинали се вижда подвижно изображение или блестяща цифра, които се движат при промяна на ъгъла.

Тези визуални промени са сред най-сигурните и трудно подправими защити.

Още по-защитени и модерни

В сравнение с първата серия, серия „Европа“ включва по-усъвършенствани защитни технологии, които значително повишават сигурността. Наред с това, дизайнерът Райнхолд Герщетер от Берлин е създал по-ярка и съвременна визия – с наситени цветове, триизмерни мостове и по-заоблени елементи, които улесняват разпознаването.

В духа на разширения Европейски съюз, инициалите на Европейската централна банка (ЕЦБ) вече са изписани на девет езика, което отразява разнообразието и обединението на Европа. Истинското евро се разпознава лесно – достатъчно е да пипнеш, разгледаш и наклониш.

