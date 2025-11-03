Получавате минимална заплата? Ето с колко ще се увеличи след приемане на еврото

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
След като се появи информация, че управляващите смятат да свалят минималната работна заплата (МРЗ) в проектобюджета за 2026 г., бизесът се обяви против. Синдикалните организации обявиха, че ще организират протест заради намалената минимална заплата. Според главният иономист на КНСБ Любослав Костов, цитиран от БТА, ако предложението за остане 605 евро, това ще е в нарушение на законодателството.
Ден след това стана ясно, че управляващите се отказват от това предложение. България. Минималната заплата все пак ще стане 620 евро, или 1213 лв., от началото на 2026 г., реши на заседание Съветът за съвместно управление.
Проверяваме колко се е увеличила МРЗ от 2004 до 2025 г. Имайте предвид, че в тези данни не засягаве фактори като увеличението на цените и инфлацията. Това е промяната в МРЗ за поледите 20 години по данни на НОИ:
Най-дългият период за последните 21 години, в който минималната работна заплата е оставала без промяна е за 2 години през 2009 г. и 2010 г.
Проучихме колко пъти ще можем да си закумип малката потребителска кошница с новата МРЗ от 2026 г. По данни на КНСБ от октомври, стойността на потребителската кошница през септември тази година нараства с 0,5%. Малката потребителска кошница за България е на стойност 111,76 лева или 57,15 евро и включва основни продукти като хляб, мляко, брашно (1 кг), картофи (1 кг), захар (1 кг) и ориз (1 кг). Данните са валидни, ако цената на кошницата се запази на същото ниво.
В проектобюджета за следващата година е предвидено максималният осигурителен доход да се увеличи от 4130 лв. на 4600 лв. (2352 евро), което е ръст с 470 лв. Вноската за пенсии нараства с 2% и ще достигне 21,8% за родените преди 1 януари 1960 г. и 16,8% за хората, родени след 31 декември 1959 г.
Увеличение с близо 15% ще има за майчинството през втората година – то ще е 460 евро на месец, или 900 лв.
