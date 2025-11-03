Получавате минимална заплата? Ето с колко ще се увеличи след приемане на еврото

Вижте как се е променила минималната работна заплата от 2004 до 2025 г.

След като се появи информация, че управляващите смятат да свалят минималната работна заплата (МРЗ) в проектобюджета за 2026 г., бизесът се обяви против. Синдикалните организации обявиха, че ще организират протест заради намалената минимална заплата. Според главният иономист на КНСБ Любослав Костов, цитиран от БТА, ако предложението за остане 605 евро, това ще е в нарушение на законодателството.

Ден след това стана ясно, че управляващите се отказват от това предложение. България. Минималната заплата все пак ще стане 620 евро, или 1213 лв., от началото на 2026 г., реши на заседание Съветът за съвместно управление.

Как се е променила МР3 за 20 години?

Проверяваме колко се е увеличила МРЗ от 2004 до 2025 г. Имайте предвид, че в тези данни не засягаве фактори като увеличението на цените и инфлацията. Това е промяната в МРЗ за поледите 20 години по данни на НОИ:

2004 г. – 120 лв.

2005 г. – 150 лв.

2006 г. – 160 лв.

2007 г. – 180 лв.

2008 г. – 220 лв.

2009 г. – 240 лв.

2010 г. – 240 лв.

2011 г. – 270 лв.

2012 г. – 290 лв.

2013 г. – 310 лв.

2014 г. 340 лв.

2015 г. - 380 лв.

2016 – 420 лв.

2017 г. 460 лв.

2018 лв. – 510 лв.

2019 г. – 560 лв.

2020 г. – 610 лв.

2021 г. – 650 лв.

2022 г. – 710 лв.

2023 г.- 780 лв.

2024 г. – 933 лв.

2025 г. - 1077 лв.

Най-дългият период за последните 21 години, в който минималната работна заплата е оставала без промяна е за 2 години през 2009 г. и 2010 г.

Минималната заплата и малката кошница

Проучихме колко пъти ще можем да си закумип малката потребителска кошница с новата МРЗ от 2026 г. По данни на КНСБ от октомври, стойността на потребителската кошница през септември тази година нараства с 0,5%. Малката потребителска кошница за България е на стойност 111,76 лева или 57,15 евро и включва основни продукти като хляб, мляко, брашно (1 кг), картофи (1 кг), захар (1 кг) и ориз (1 кг). Данните са валидни, ако цената на кошницата се запази на същото ниво.

Колко пъти може да си позволим малката потребителска кошница, четете тук:

Какво още предвижда проектът за Бюджет 2026?

В проектобюджета за следващата година е предвидено максималният осигурителен доход да се увеличи от 4130 лв. на 4600 лв. (2352 евро), което е ръст с 470 лв. Вноската за пенсии нараства с 2% и ще достигне 21,8% за родените преди 1 януари 1960 г. и 16,8% за хората, родени след 31 декември 1959 г.

Увеличение с близо 15% ще има за майчинството през втората година – то ще е 460 евро на месец, или 900 лв.

