БГ Бизнес Полска верига магазини планира да навлезе в България

Полска верига магазини планира да навлезе в България

bTV Бизнес екип

Наскоро компанията отвори първия си магазин в Словакия

Полската търговска верига за детски стоки Smyk откри първия си физически магазин в Словакия. Компанията съобщи и че до края на 2026 г. планира да отвори собствени магазини в Чехия и България.

„Успешно внедрихме този доказан омниканален модел в Румъния. Възнамеряваме да го възпроизведем и на други пазари в Централна и Източна Европа, първо в Словакия, след това в Чехия и България“, коментира главният изпълнителен директор на Smyk Михал Гром, цитиран от информационната агенция PAP.

Робот намалява наполовина времето за обработка на пратки на българска логистична компания

Той допълни, че компанията се стреми да укрепи водещата си позиция в Полша, да развие допълнително бизнеса си в Румъния и да разшири партньорството си с магазини на още 20 международни пазара.

Към края на 2024 г. търговската мрежа на Smyk включваше 250 магазина в Полша и 33 в Румъния, разположени в най-добрите търговски центрове и ритейл паркове. Компанията работи и в Украйна с 11 обекта.

Откриха ново находище на естествен водород

През 2024 г. приходите на търговска верига достигнаха около 2,25 млрд. полски злоти (527,4 млн. евро) – с около 6% ръст спрямо 2023 г. Оперативната печалба е 118,9 млн. злоти (27,9 млн. евро), спрямо 62,2 млн. злоти (14,6 млн. евро) през предходната година.

