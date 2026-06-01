Еврокалкулатор

1 USD
1.1644 BGN
БГ Бизнес Почти всички българи са притеснени от повишаването на цените на енергията

Почти всички българи са притеснени от повишаването на цените на енергията

bTV Бизнес екип

28% от българите планират подобрения в енергийната ефективност

Близо 94% от българите са притеснени от повишаването на цените на енергията. Това сочат данните от национално представително проучване на социологическа агенция „Маркет Линкс“, цитирано от БТА.

Какво показват данните?

Откриха най-голямата батерия за съхранение на електроенергия в Централна и Източна Европа у нас

Общо 83% от анкетираните са категорични, че държавата не прави достатъчно, за да подкрепи българските домакинства в процеса на енергиен преход, каза Станислава Чипова, директор „Проучвания“ в агенцията. „Повече от половината (53%) отговарят с абсолютно „Не“, а други 30% избират отговора „По-скоро не“. Едва символичните 8% от населението смятат, че държавната помощ е достатъчна, добави тя.

Според проучването по отношение на бъдещите мерки през следващите от три до пет години - 28% от българите планират подобрения в енергийната ефективност (изолация и дограма), 14% възнамеряват да купят климатик или да инвестират в соларни панели, а 36% отговарят, че не биха предприели промени през този период.

Макар че 72% от гражданите знаят за съществуването на батерии за съхранение на енергия, едва 7% планират покупка на такава, отбеляза Чипова.

На въпрос дали биха участвали в енергийна общност (съседи, които споделят производство и потребление на енергия), 34% отговарят, че биха участвали, ако сметките им за ток станат значително по-ниски, а 32% посочват, че не проявяват интерес към такива идеи.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

