Почти всички българи са притеснени от повишаването на цените на енергията

28% от българите планират подобрения в енергийната ефективност

Близо 94% от българите са притеснени от повишаването на цените на енергията. Това сочат данните от национално представително проучване на социологическа агенция „Маркет Линкс“, цитирано от БТА.

Какво показват данните?

Снимка: Getty Images / iStock

Общо 83% от анкетираните са категорични, че държавата не прави достатъчно, за да подкрепи българските домакинства в процеса на енергиен преход, каза Станислава Чипова, директор „Проучвания“ в агенцията. „Повече от половината (53%) отговарят с абсолютно „Не“, а други 30% избират отговора „По-скоро не“. Едва символичните 8% от населението смятат, че държавната помощ е достатъчна, добави тя.

Според проучването по отношение на бъдещите мерки през следващите от три до пет години - 28% от българите планират подобрения в енергийната ефективност (изолация и дограма), 14% възнамеряват да купят климатик или да инвестират в соларни панели, а 36% отговарят, че не биха предприели промени през този период.

Макар че 72% от гражданите знаят за съществуването на батерии за съхранение на енергия, едва 7% планират покупка на такава, отбеляза Чипова.

На въпрос дали биха участвали в енергийна общност (съседи, които споделят производство и потребление на енергия), 34% отговарят, че биха участвали, ако сметките им за ток станат значително по-ниски, а 32% посочват, че не проявяват интерес към такива идеи.