По-високи цени в ски курортите у нас

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Средната лихва по жилищните кредити у нас остава под 2,50%
През ноември се наблюдава поевтиняване на новите потребителски кредити
Как вървят цените на лифт картите
Ски сезонът в България започва, въпреки недостатъчния засега сняг. А цените на места са около 5% по-скъпи.
Отворена е вече ски зоната в курорта Пампорово. Около 15-20 см е натрупаният естествен сняг, а след падането на температурите през нощта пистите се покриват и от оръдията за изкуствен сняг. Достъпни за скиорите са писти 1, 1А, 6, 6А, 10 и 11. В следващите дни ще продължи обработването и подготовката на още писти. Очаква се в началото на месец януари догодина да бъде отворена цялата ски зона.
Хотелите в курорта Пампорово са пълни с туристи за новогодишните празници, предимно с българи. Първите за тази зима чартъри с английски туристи вече са пристигнали, а днес се очакват и чартърните полети с ирландски групи, съобщава "Сега".
Цената на лифт картата за един ден за Пампорово до 30 декември ще е 88 лв. (44.9 евро), а след Нова година - 96 лв.
Вчера бе открит и ски сезонът в Боровец - с частично отваряне. За първо време ще работи влек "Маркуджик 0", а писта "Сухар" ще бъде частично достъпна за ски и сноуборд.
"Легендарно минало и легендарно бъдеще" е мотото, с което се отбеляза 130-годишнина от създаването на най-стария ски курорт в България. Цените на картите за лифтовете имат увеличение до 5%. "Цените на лифт картите се постарахме да ги запазим максимално като миналогодишните като увеличението е не повече от 5%, но тука с въвеждане на еврото цените ще са в евро и закръглянето е надолу в полза на потребителите. За сравнение еднодневна лифт карта за възрастен е 54 евро (105,6 лв. - бел. ред.) спрямо 100 лв. миналата година", заяви Ивайло Цветков, изпълнителен директор на "Бороспорт". По-ниски са цените за младежи и хора над 65 г. - 84 лв., а за деца - около 63 лв.
Ски сезонът вече бе открит и в Банско - на 13 декември. Там еднодневната лифт карта струва най-скъпо - 59 евро, или 115 лв.
Най-евтино ще е на Витоша, където еднодневната карта за ски зона "Алеко" е 56.7 лв., или 29 евро.
На Мальовица цената за дневна карта за момента за възрастен е 45.90 лв.
В чужбина
В 5-звездните топ курорти в Европа цените на лифт картите действително са по-скъпи. В Тирол, Австрия например дневната карта е 75 евро или 79 евро - в зависимост от зоната, във Франция - 76 евро. Но там и пистите са повече и по-дълги отколкото у нас. На определени места обаче има и доста по-поносими цени, които са по-евтини и от България. Пак в Тирол има цени по 36 евро на ден за лифт карта, в Гърция тя струва 32 евро за ден, в Черна гора - 25 евро, в Хърватия - 13 евро.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
През ноември се наблюдава поевтиняване на новите потребителски кредити
България трябва да поддържа ниско ниво на задлъжнялост, за да не се налага вдигане на данъци
Изкуственият интелект ще „замени много, много работни места“