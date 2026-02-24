BGN → EUR
Част от центъра на столицата остана без топлоподаване заради аварии

Част от центъра на столицата остана без топлоподаване заради аварии

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Ето кога ще бъде възстановено то

Част от центъра на столицата е без топлоподаване заради аварии, сочи справка на интернет страницата на „Топлофикация-София“.

Без парно и топла вода са абонатите на дружеството в района между  ул. „Панагюрище“, ул. „Г. С. Раковски“, бул. ”Цар Освободител”, бул. ”Васил Левски” и ул. ”Константин Стоилов”. Очакваното възстановяване на топлоподаването е насрочено за 25 февруари в 19 часа. 

Засегнати от аварии са и абонатите на ул. "Якубица" № 9 и 9А, както и ул. "Галичица" № 30А в „Лозенец“. Очакваното възстановяване на топлоподаването е насрочено за утре в 14 часа. 

Радиаторът ви не загрява равномерно? Ето какво да направите

В ж.к. „Гео Милев“ поради аварии без парно и топла вода до 25 февруари по обяд ще са абонатите на „Топлофикация-София“ на ул. "Гео Милев" № 5, 7, 9 и ул. "Христо Максимов" № 6, 10.

БТА припомня, че Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) започна извънредна проверка на "Топлофикация София" ЕАД на 21 януари по сигнал на омбудсмана във връзка с аварийни спирания на отоплението и горещото водоснабдяване в столицата. 

На 9 февруари директорът на дружеството Петър Петров съобщи, че задълженията на "Топлофикация София" към 31 януари са 1 215 527 112 евро.

