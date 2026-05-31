Балкански град е най-евтиният избор за уикенд пътуване в Европа

Кои са най-евтините и най-скъпите дестинации?

Пътуванията през уикенда са чудесен избор за почивка - можете да се насладите на много култура, да посетите барове и да се насладите на страхотни местни ресторанти, без да изразходвате твърде много от почивката си. В цяла Европа обаче цената за посещение на градове варира драстично и тъй като времената в момента са доста трудни, мнозина се опитват да спестят, където могат, когато става въпрос за пътуване, съобщава Time Out .

Ето защо новият „Барометър на градските разходи“ на Post Office Travel Money за 2026 г. е полезен, анализирайки цената на уикенд пътуванията до 50 популярни и модерни дестинации на целия континент.

В проучването са взети предвид следните разходи: две нощувки в тризвезден хотел за уикенд, тристепенна вечеря за двама (включително бутилка домашно вино), кафе, чаша вино, бутилка бира и Coca-Cola, двупосочен трансфер от летището, панорамна автобусна обиколка, билет за местен транспорт за 48 часа, както и вход за основната историческа атракция, галерията и музея.

Начело в списъка с най-достъпните европейски градове е Сараево.

Според проучване, един уикенд в този град (с всички споменати разходи) струва само 295 евро, което е почти три пъти по-малко от най-скъпия град в списъка - Осло.

Столицата на Босна и Херцеговина е отлична дестинация за бягство през уикенда. Една от причините за нейната привлекателност е фактът, че е идеална за разходки, независимо дали разглеждате красивите ѝ улици самостоятелно или се присъединявате към организирана обиколка. Има и редица добри музеи - включително Националния музей и Музея на детството по време на войната - както и смесица от църкви, джамии и синагоги.

В другия край на скалата е Осло, където се очаква един уикенд да ви струва около 873 евро, докато средната цена на уикенд в Копенхаген е 798 евро, а в Единбург - около 795 евро.

10-те най-евтини дестинации за почивка в европейските градове в момента

Сараево Букурещ Тирана Белград Тренчин Рига Лил Вилнюс Страсбург Подгорица

10-те най-скъпи европейски дестинации за градски почивки в момента