Площта на свободните офиси в София намалява

Близо 2/3 от наетите площи са за компании в сферата на IT, финанси и професионални услуги

След като в началото на годината делът на свободните офиси в столицата достигна най-ниските си нива за последните 3,5 години, през второто тримесечие този обем продължава да се свива. Към края на юли 2025 г. той е 12.9%. Данните са на консултантска компания за бизнес имоти.

Брутното усвояване през второто тримесечие на 2025 г. се равнява на 41 000 кв. м – с 11% по-малко спрямо началото на годината. Близо 2/3 от наетите площи са за компании в сферата на IT, финанси и професионални услуги, но вече има наематели от сферите на образованието, здравеопазването, производството и други, пише БНР.

От компанията отчитат промяна в структурата на общия обем новоподписани договори. Докато делът на подновяванията бе наполовина на този от предходното тримесечие, този на разширяванията и преместванията почти удвои своя обем. Около 4/5 от целия обем новонаети площи бе в централната градска част и по протежението на главните пътни артерии – бул. Цариградско шосе, бул. Черни връх, бул. България. Останалaта 1/5 от обема се намира предимно в предградията по протежението на околовръстния път на София.

Динамиката на офис пазара от гледна точка на предлагането остава без съществени изменения през периода. Инвеститорите в офис сгради остават много предпазливи към момента, отчасти поради наличието на около 300 000 кв. м свободни площи на пазара, но и поради несигурността, породена от промените в световната търговия и влиянието им върху икономиките на страните в ЕС.

Офертните наеми за офиси клас А в централната градска част достигат 20 евро/кв. м., като тази стойност важи за проектите, чийто процент на незаети площи е едноцифрен. Наемите по главните пътни артерии остават без промяна и варират между 14 и 18 евро/кв. м., в зависимост от предпочитанията на наемателите и наличността в конкретната зона. Таксите за обслужване също остават непроменени – 3,5 евро/кв.м, независимо от локацията. Доходността на първокласните офиси в София се понижава до 7,25%.

