България вече е пета в Централна и Източна Европа по брой големи компании

България вече е пета в Централна и Източна Европа по брой големи компании

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Това нарежда България сред държавите, които най-успешно се адаптират към динамичната среда в региона

България затвърждава позициите си сред икономическите лидери в региона, като се изкачва на пето място по брой компании в класацията  COFACE CEE Top 500, показва проучване на глобалния кредитен застраховател Coface. Страната вече има 27 компании сред най-големите в Централна и Източна Европа, с една повече спрямо предходната година, с което изпреварва Словакия.

В анализа се посочва, че въпреки продължаващата политическа нестабилност, българският частен сектор демонстрира устойчивост и растеж, подпомогнат от гъвкави стратегии за управление на разходите, оперативни подобрения и благоприятни пазарни условия. Това поставя България сред държавите, които най-успешно се адаптират към динамичната икономическа среда в региона.

Ето какви са правилата за правилното обозначаване и изписване на „евро“, „цент“ и €

Умерен растеж на фона на икономическите предизвикателства

Проучването показва, че средният растеж на БВП в страните от региона се стабилизира на около 2 процента, но общият оборот на най-големите компании в ЦИЕ намаля с 3,7 процента, главно заради свиването в нефтохимическия сектор. Въпреки това, средните приходи на 500-те най-големи компании се е увеличил с 3,1 процента, което показва устойчивост и стабилност на корпоративната активност.

Натиск върху рентабилността

Въпреки положителните тенденции, рентабилността на бизнеса в ЦИЕ остава под натиск. Средният марж на печалбата е спаднал от 4 процента на 3,2 процента поради нарастващите разходи за труд и финансиране.

Силното потребление на домакинствата и вълната от европейски средства осигуряват допълнителна подкрепа, но външните предизвикателства – включително продължаващата стагнация в Германия и засилващите се напрежения в световната търговия – продължават да създават несигурност за региона.

Рекордни цени: Гърците си купуват месо до 2 пъти месечно

Развитие в страните: променяща се динамика

Полша остава лидер в Централна и Източна Европа със 178 компании в Топ 500 и над 1,2 милиона служители. Въпреки това, нейният дял в класацията леко спада, а ръстът на приходите се забавя, което отразява предизвикателствата, свързани със силната злота и недостига на работна ръка. Чешката република подобри представянето си, благодарение на възстановяването на вътрешното търсене и започващите монетарни облекчения, докато Румъния, въпреки че е втората по големина икономика, остава слабо представена в класацията на Топ 500 поради продължаващите структурни предизвикателства.

