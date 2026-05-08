Дума на деня: Акумулиране

Какво е "акумулиране"?

Акумулирането е процес на натрупване на определени количества от нещо с течение на времето. В икономически и финансов контекст най-често се използва за описване на постепенното събиране на средства, активи, печалби или задължения. Това означава, че стойностите не се формират наведнъж, а се увеличават стъпка по стъпка в резултат на последователни действия или периоди.

В счетоводството акумулирането е тясно свързано с начисляването на приходи и разходи. Например разходи като лихви, заплати или амортизации могат да се акумулират във времето, преди да бъдат реално изплатени. По този начин се осигурява по-точно отразяване на финансовото състояние на дадена фирма за конкретен отчетен период.