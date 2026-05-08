×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1686 BGN
Петрол
101.7 $/барел
Bitcoin
$81,228.7
Последвайте ни
1 USD
1.1686 BGN
Петрол
101.7 $/барел
Bitcoin
$81,228.7
БГ Бизнес Дума на деня: Акумулиране

Дума на деня: Акумулиране

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво е "акумулиране"?

Акумулирането е процес на натрупване на определени количества от нещо с течение на времето. В икономически и финансов контекст най-често се използва за описване на постепенното събиране на средства, активи, печалби или задължения. Това означава, че стойностите не се формират наведнъж, а се увеличават стъпка по стъпка в резултат на последователни действия или периоди.

В счетоводството акумулирането е тясно свързано с начисляването на приходи и разходи. Например разходи като лихви, заплати или амортизации могат да се акумулират във времето, преди да бъдат реално изплатени. По този начин се осигурява по-точно отразяване на финансовото състояние на дадена фирма за конкретен отчетен период.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Джеф Безос продава мегаяхта си Koru за 500 млн. долара, била твърде голяма
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

От Афганистан до София: Жената, която превърна бягството от войната в успешен бизнес с кауза
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Николай Ваньов: Българската икономика е стабилна, но финансовата грамотност остава проблем
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата