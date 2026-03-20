×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1489 BGN
Петрол
102.12 $/барел
Bitcoin
$70,714.8
Последвайте ни
Първият нов електрически влак у нас ще бъде представен днес в София

bTV Бизнес екип

Проектът за влаковете е на стойност 326,7 млн. евро

На Централна гара София днес служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов ще присъства на официалното представяне на първия новопроизведен влак „Шкода“, който пристигна в България в началото на март, съобщиха от пресцентъра на министерството, предава БТА. 

От ведомството уточняват, че проектът за доставка на общо 25 мотрисни влака е на стойност 326,7 млн. евро. От тях 261,4 млн. евро са осигурени чрез Националния план за възстановяване и устойчивост, а останалите 65,3 млн. евро – по Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027 г. Новите влакове са предназначени за крайградски превози, разполагат с 333 места и могат да достигат максимална скорост от 160 км/час.

От пресцентъра допълват още, че в церемонията ще се включат посланикът на Чешката република у нас Н.Пр. Мирослав Томан, както и главният изпълнителен директор на „Шкода Груп“ Петър Новотни. Присъствието им подчертава значението на международното сътрудничество по проекта.

Държавата официално сключи договор с първия частен жп превозвач

БТА припомня, че се очаква до август 2026 г. България да получи всички 25 нови влака. Още през ноември бившият министър на транспорта Гроздан Караджов изтъкна високото качество и модерните технологии, използвани при производството на влаковете на „Шкода“.

Тогава Караджов отбеляза, че информационните табла ще бъдат на български и английски език, а ниските подове ще улесняват качването на хора с намалена подвижност. Всеки влак ще разполага с по две механични рампи за инвалидни колички и адаптирана тоалетна. Освен това композициите ще бъдат оборудвани с Wi-Fi, ще имат 333 седящи места и поне толкова за правостоящи пътници – удобства, които българските граждани очакват от години.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата