„Произведено в…“: Кои етикети вдъхват най-голямо доверие?

Най-доверените и най-малко доверените етикети за произход

Според проучване на Нюрнбергския институт за пазарни изследвания, цитирано от B92, 66% от анкетираните имат доверие в продуктите, на които етикети пише: „Произведено в Германия“. Швейцария и Япония са на второ и трето място.

Хората вярват на стоки от Германия

Снимка: iStock

Немското обозначение за произход най-често има положително влияние върху решенията за покупка. В проучването 65% от анкетираните са заявили това, следвани от швейцарските обозначения (62%) и японските обозначения (59%).

За анализа през март са анкетирани 20 000 души от 10 държави - Франция, Полша, Германия, Италия и Обединеното кралство, както и САЩ, Япония, Мексико, Южна Африка и Индия.

История на етикета „Произведено в Германия“

Този етикет е въведен в края на 19 век във Великобритания с цел защита на местната икономика от предполагаемо некачествен внос от Германия. Днес той се възприема като символ на качество, потвърждава проучването на Нюрнберг.

Сравнение с други страни

Снимка: iStock

Обратното важи за Китай: „Произведено в Китай“ получава ниски оценки по доверие и влияние върху решенията за покупка, въпреки че етикетът е изключително разпознаваем.

„Произведено в САЩ“ заема второ място по влияние върху покупката, докато по разпознаваемост Германия е на четвърто място.

Ассоциации с продукти

„Произведено в Германия“ – най-често се свързва с автомобили и домакински уреди.

„Произведено във Франция“ – асоциира се с козметика, дрехи, храни и вино.

„Произведено в САЩ“ – най-често се свързва с изкуствен интелект.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN