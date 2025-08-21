Ким Чен Ун възхвали войниците си в Украйна: Ето колко струва на Русия севернокорейската помощ

Северна Корея получава от Русия до 10 000 долара под формата на „съболезнования“ за всеки убит

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун похвали „героичните“ севернокорейски войски, сражавали се за Русия във войната срещу Украйна, на среща с офицери от задграничната операция на армията, съобщава държавната медия KCNA, цитирано от Reuters.

Ким „високо оцени подвига им да водят бойните части на нашите въоръжени сили, участвали в операциите по освобождаване на Курската област на Руската федерация, до победа“, съобщи KCNA.

Колко е спечелила Северна Корея от Русия?

Снимка: Getty Images

Северна Корея е спечелила около 20 милиарда долара икономически ползи чрез военната си подкрепа за войната на Русия в Украйна, според южнокорейски мозъчен тръст, цитиран от NK News, което подчертава неочакваните печалби, които Пхенян е получил от предоставянето на войски, оръжия и боеприпаси.

В доклад , публикуван по-рано този месец, финансираният от правителството на Република Корея Корейски институт за анализ на отбраната (KIDA) оцени, че Северна Корея е извлякла най-много от изпращането на боеприпаси и доставки, като печалбите ѝ се оценяват на около 19,2 милиарда долара (27,4 трилиона вона).

Според доклада, Пхенян е спечелил още 630 милиона долара (900 милиарда вона) от трансфер на технологии и 280 милиона долара (400 милиарда вона) от вноски в работна ръка.

KIDA базира данните си за приходите от боеприпаси, след като изчисли, че Северна Корея е доставила на Русия около 21 000 контейнера с оръжия и боеприпаси по море - включително 122-милиметрови и 152-милиметрови артилерийски снаряди, противотанкови ракети Bulsae-4, балистични ракети с малък обсег KN-23 и РПГ - позовавайки се на сателитни и разузнавателни изображения. Отбелязва се, че допълнителни доставки може да са осъществени по сухопътни и въздушни маршрути.

Колко печелят севернокорейските войници, разположени в Русия?

Снимка: EPA/iStock

Северна Корея печели приблизително 43,8 милиона долара месечно - или 525,6 милиона долара годишно - чрез разполагането на войски в Русия.

Високопоставен източник на Daily NK в Северна Корея съобщава, че севернокорейските войски, разположени в Русия, получават прогресивни заплати въз основа на ранга си чрез споразумение с Москва. Командирите получават 5000 долара месечно, техническите специалисти - 3500 долара, подофицерите - 3000 долара, а обикновените войници - 2800 долара.

Националната разузнавателна служба (NIS) на Южна Корея установявя, че Северна Корея е изпратила около 15 000 войници. Източникът посочва, че около 2% са с команден ранг, 8% са технически специалисти, 10% са подофицери и 80% са редови войници.

Въз основа на тези изчисления, общият месечен доход на Северна Корея достига около 43,8 милиона долара благодарение на разполагането на войски. 300-те командири печелят около 1,5 милиона долара, 1200-те технически специалисти печелят 4,2 милиона долара, 1500-те подофицери печелят около 4,5 милиона долара, а 12 000-те редници печелят около 33,6 милиона долара.

Обезщетения при смърт

Снимка: Reuters

Северна Корея също така получава от Русия от 6000 до 10 000 долара под формата на „съболезнования“ за всеки убит в бой севернокорейски войник . В неотдавнашен доклад до Националното събрание на Южна Корея, NIS изчислява, че около 600 севернокорейски войници са загинали в бой. Въз основа на тази цифра Северна Корея е получила най-малко 3,6 милиона долара и най-много 6 милиона долара под формата на съболезнования.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN