У нас рекордно слаб добив на дървесина през 2025 г.

Грижата за горите намалява, а това води след себе си до катастрофални последици

Данни, публикувани от Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), показват, че у нас добивът на дървесина за 2025 г. се очертава да бъде рекордно слаб. Едва 80% от планираната според горскостопанския план. Отделно от това количеството е по-малко с 30% от транспортираната суровина през 2018 (последната, през която плановете са изпълнени напълно).

„Статистиката на ИАГ не е изненадваща за никой, който познава добре сектора. През 2025 г. добивът на дървесина се очертава като изключително нисък“, коментира инж. Петър Дишков, експерт към БКДМП. Според него продължава тревожна тенденция от последните години – грижата за горите намалява, а това води след себе си до катастрофални последици – влошаване здравословното състояние на дърветата, създаване на предпоставки за пожари, които през последните 2 години бушуват сериозно. Освен това вследствие на всичко наблюдаваме намаляване на количествата преработена дървесина, свиване на работата на дървообработващи предпрития или дори фалити, загуба на служители поради съкращаване или принудително затваряне и то най-вече в планинските и полупланинските региони.

„Проблемите вече са видими дори и за неспециалистите – горите у нас са пълни с паднали сухи дървета, които са предпоставка за бъдещи проблеми. Издънковите насаждения и иглолистните култури застаряват и съхнат. Освен материални щети, вече виждаме, че заради паднали дървета се случват неприятни и някога трагични иннциденти“, допълва инж. Дишков.

Горското стопанство у нас

Добре е да припомним, че в сферата на горското стопанство и горската промишленост в страната работят над 67 000 души, които създават около 3% от БВП в биоикономика, която трябва да бъде базирана на принципите на модерно горско стопанство. Дървесината е възобновяем ресурс, които следва да се потребява каскадно съгласно Европейската стратегия за горите 2030. А ползите от здравите гори са неизброими - от социална, екологична и до икономическа гледна точка.

