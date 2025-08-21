С пари от глоби МВР купува коли и мотори за 126 млн. лв.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
"Работех сама, по 12 часа, накрая ме уволниха"
Служителка на Burger King с емоционална изповед в социалните мрежи
Към края на 2024 г. във Фонда за безопасност на движението са влезли 590 млн. лева
Министерство на вътрешните работи (МВР) ще закупи 575 леки автомобила, от които 405 с 4х4 задвижване, както и 285 мотоциклета за дирекциите си в София и страната. Обществената поръчка е обявена с прогнозна стойност 126,5 млн. лв. без ДДС, а финансирането ще дойде от Фонда за пътна безопасност, пълнен с глоби от шофьорите.
Отдавна експерти от неправителствения сектор алармират, че вместо да отиват за същински мерки за обезопасяване на пътищата - поставяне и обновяване на мантинели, знаци, маркировка и др., парите от фонда се харчат за покупка на камери и на автомобили за пътната полиция, припомня „Сега“.
За доставката на леките и високопроходимите автомобили са подадени три оферти: от „Мото-Пфое“ ЕООД, вносител на Ford, Jaguar, Volvo и Land Rover; от „Авто инженеринг холдинг груп“ ЕООД, фирма с опит в доставка на пожарна, полицейска и специализирана техника в няколко държави и от „Бохемия Екипауто“ ООД, която се занимава с поддръжка на автомобили Skoda.
МВР планира да закупи и 205 универсални и 80 спортно-шосейни мотоциклета на стойност 11 888 800 лв., като единственият кандидат за доставката е „Ауто Бавария“ ООД, вносител на BMW.
Срок за избор на доставчици не е фиксиран, но проектодоговорите предвиждат подписването им през есента.
Фондът за безопасност на движението е създаден през 2011 г. и по данни на експертите от неправителствения Институт за пътна безопасност към края на миналата година в него са влезли 590 млн. лева.
От септември влизат в сила редица увеличения на глобите, приети с последните промени в Закона за движението по пътищата, които бяха гласувани от депутатите преди летния парламентарен отпуск. Също така започва налагането на глоби за превишена средна скорост, засечена от тол камерите.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Служителка на Burger King с емоционална изповед в социалните мрежи
Общата дължина на трасето е 63 км.
Три четвърти от потребителите у нас търсят приложения, които показват оферти в реално време