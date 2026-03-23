Дума на деня: Валутна спекулация

Какво е "валутна спекулация"?

Валутната спекулация представлява покупко-продажба на валути с цел печалба от промени в обменните курсове. Тя се основава на очакванията на търговците, че стойността на дадена валута ще се покачи или понижи спрямо друга. За разлика от обикновените валутни операции, които обслужват търговия или инвестиции, тук основната цел е реализиране на печалба от ценови разлики.

Спекулацията обикновено се извършва на международния валутен пазар (Forex), където участниците използват различни стратегии, анализи и инструменти. Те могат да се базират на икономически показатели, политически събития, лихвени проценти или пазарни настроения. Често се използва и т.нар. „ливъридж“ (финансов лост), който позволява да се търгуват по-големи суми с по-малък собствен капитал, но това увеличава както потенциалната печалба, така и риска.

Валутната спекулация може да носи значителни печалби, но също така крие и сериозни рискове. Рязките промени на пазара могат да доведат до големи загуби за кратко време. Въпреки това спекулантите играят важна роля за ликвидността на пазара, като улесняват обмена на валути и допринасят за

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN