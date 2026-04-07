Омбудсманът разкритикува новата формула за парното

Новата формула реално е като старата, казва Велислава Делчева

Националният омбудсман Велислава Делчева обяви, че новата формула за изчисляване на сградната инсталация всъщност е... старата.

В становище, изпратено до министъра на енергетиката Трайчо Трайков, тя казва: "Предложените изменения на практика

възпроизвеждат вече спряната от съда формула за изчисляване на топлинната енергия, отдавана от сградната инсталация, като са направени единствено технически уточнения в параметрите. Налице е формална промяна, без реално преодоляване на установените проблеми". Промените са във фаза "обществено обсъждане".





"Липсва убедителна обосновка за ключови елементи във формулата, включително за еднаквите коефициенти при различни видове вътрешни отоплителни инсталации, както и за начина на

определяне на корекциите, а това поставя под съмнение точността и справедливостта при разпределението на разходите между потребителите", пише Делчева. Тя посочва, че абонатите имат право да заплащат за реално измерено и отчетено потребление на топлинна енергия в имотите си и че ако това се прави, няма да има нужда от сложни формули и изчисления, пише "Сега".



Омбудсманът подчертава още, че "новата" формула не отчита достатъчно ефекта от мерките за енергийна ефективност върху реалното потребление и че "в този си вид предложенията не гарантират прозрачност и справедливо отчитане на индивидуалното потребление“.

Те не отговарят на очакванията за реална защита на потребителите, включително с оглед на практиката на Съда на Европейския съюз, категорична е обществената защитничка.