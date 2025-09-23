1 USD
БГ Бизнес В България висшистите печелят почти два пъти повече от хората с ниско образование

В България висшистите печелят почти два пъти повече от хората с ниско образование

bTV Бизнес екип

Разликата между висше и средно образование е най-голяма в Източна и Югоизточна Европа

Хората с висше образование в ЕС печелят средно 38% повече от тези със средно образование и 68% повече от хората с основно образование, като разликите варират значително между страните и регионите.

Според доклада на Европейската комисия „Investing in Education 2025“, цитиран от Euronews, още една година образование може да увеличи доходите на човек с около 7% в Европа.

Средният нетен разполагаем доход на домакинство през 2024 г. е 21 644 евро, след данъци и социални плащания. За хора с ниско образование той е 17 517 евро, със средно образование – 21 401 евро, а за висше образование – 29 490 евро.

Изкуственият интелект в помощ на предприемача: Как да продадем идеята си успешно?

Разликата между висше и средно образование е най-голяма в Източна и Югоизточна Европа, а най-малка в Северна Европа. Най-големите доходни при наличие на университетска диплома се наблюдават в Турция (62%), Литва (57%), Албания (54%) и България (48%). В страни като Исландия, Норвегия и Дания разликата е минимална – между 6% и 19%.

Сравнявайки висше и основно образование, разликата достига 68%, а в някои държави доходите на завършилите университет са почти двойни – България (178%), Румъния (148%), Сърбия (114%).

Банките по света финансират изкопаемите горива двойно повече от възобновяемата енергия

Причините за вариациите включват данъчните и социалните системи, структурата на трудовия пазар, силата на синдикатите и социалните политики. В страните с малка разлика, като скандинавските, активните мерки за пазара на труда намаляват разликата между доходите на висше и средно образованите. В държавите с големи разлики влияят слабите социални мерки, неформалната заетост и голямото разминаване в производителността между секторите.

