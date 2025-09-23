1 USD
Свят Банките по света финансират изкопаемите горива двойно повече от възобновяемата енергия

Банките по света финансират изкопаемите горива двойно повече от възобновяемата енергия

bTV Бизнес екип

Над 60 водещи банки са вложили 3,285 трилиона долара във въглища, нефт и газ

Най-големите банки в света са отпуснали над два пъти повече средства за изкопаеми горива в периода 2021–2024 г., отколкото за възобновяема енергия, сочи ново проучване, предаде АФП.

Според данните 65 водещи банки – сред тях HSBC, JP Morgan и Santander – са вложили 3,285 трилиона долара във въглища, нефт и газ, срещу едва 1,368 трилиона за слънчева и вятърна енергия и свързана инфраструктура. Това означава: за всеки 1 долар за изкопаеми горива – само 42 цента за устойчиви алтернативи.

Американските и канадските банки финансират изкопаеми горива четири пъти повече от зелената енергия. В Европа и Азия съотношението е по-балансирано, но пак далеч от нуждите за енергиен преход.

Огромната част от средствата за чиста енергия – 93% – се насочват към държави от ОИСР и Китай, докато развиващият се свят остава недофинансиран.

ООН, цитиран от БГНЕС, предупреждава, че преходът „не е достатъчно бърз и справедлив“.

