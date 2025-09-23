Банките по света финансират изкопаемите горива двойно повече от възобновяемата енергия

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Над 60 водещи банки са вложили 3,285 трилиона долара във въглища, нефт и газ
Най-големите банки в света са отпуснали над два пъти повече средства за изкопаеми горива в периода 2021–2024 г., отколкото за възобновяема енергия, сочи ново проучване, предаде АФП.
Според данните 65 водещи банки – сред тях HSBC, JP Morgan и Santander – са вложили 3,285 трилиона долара във въглища, нефт и газ, срещу едва 1,368 трилиона за слънчева и вятърна енергия и свързана инфраструктура. Това означава: за всеки 1 долар за изкопаеми горива – само 42 цента за устойчиви алтернативи.
Американските и канадските банки финансират изкопаеми горива четири пъти повече от зелената енергия. В Европа и Азия съотношението е по-балансирано, но пак далеч от нуждите за енергиен преход.
Огромната част от средствата за чиста енергия – 93% – се насочват към държави от ОИСР и Китай, докато развиващият се свят остава недофинансиран.
ООН, цитиран от БГНЕС, предупреждава, че преходът „не е достатъчно бърз и справедлив“.
