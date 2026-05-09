Това са най-хубавите спа центрове в света

Красивата обстановка може да увеличи усещането за спокойствие и дори да засили ефекта от процедурите

Ново проучване с технология за проследяване на погледа разкри кои са визуално най-впечатляващите спа центрове в света. Резултатите показват, че обстановката и дизайнът влияят на начина, по който хората се отпускат, не по-малко от самите спа процедури. Един идеален спа център не се определя само от услугите, а и от средата, в която се намира. От тропически убежища в джунглата до спокойни комплекси край езера, заобикалящата обстановка има ключова роля за цялостното преживяване и усещането за релакс, предава Еuronews.

Според изследване на Оксфордския университет визуално стимулиращата среда може да усили останалите сетивни преживявания. В контекста на спа туризма това означава, че красивата обстановка може да увеличи усещането за спокойствие и дори да засили ефекта от процедурите.

На база на тези принципи онлайн платформата SpaSeekers, специализирана в резервации на спа услуги, е подбрала 50 спа центъра от цял свят, известни със своята изключителна красота. След това 200 международни участници са разглеждали снимки на местата, като реакциите им са били измервани чрез технология за проследяване на погледа.

Всеки спа център е получил оценка от 0 до 100 според това колко бързо привлича вниманието и колко дълго задържа интереса. В крайна сметка е оформена класация на топ 20 най-красиви спа центрове в света, разположени на пет континента.

Начело на класацията е „Изгубеният извор“ в Нова Зеландия с оценка 96,2, следван от Peninsula Hot Springs в Австралия (88,7), COMO Shambhala Estate в Индонезия (88,4), Chena Hot Springs Resort в САЩ (87,7) и Lefay Resort & Spa Lago di Garda в Италия (83,8). Останалите в топ 20 включват спа центрове от Европа, Азия, Африка, Америка и Океания, като всички комбинират впечатляваща природа и луксозен дизайн.