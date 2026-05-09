×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1761 BGN
Петрол
100.49 $/барел
Bitcoin
$80,447.3
Последвайте ни
1 USD
1.1761 BGN
Петрол
100.49 $/барел
Bitcoin
$80,447.3
Свят Това са най-хубавите спа центрове в света

Това са най-хубавите спа центрове в света

bTV Бизнес екип

Красивата обстановка може да увеличи усещането за спокойствие и дори да засили ефекта от процедурите

Ново проучване с технология за проследяване на погледа разкри кои са визуално най-впечатляващите спа центрове в света. Резултатите показват, че обстановката и дизайнът влияят на начина, по който хората се отпускат, не по-малко от самите спа процедури. Един идеален спа център не се определя само от услугите, а и от средата, в която се намира. От тропически убежища в джунглата до спокойни комплекси край езера, заобикалящата обстановка има ключова роля за цялостното преживяване и усещането за релакс, предава Еuronews.

Снимка: iStock

Според изследване на Оксфордския университет визуално стимулиращата среда може да усили останалите сетивни преживявания. В контекста на спа туризма това означава, че красивата обстановка може да увеличи усещането за спокойствие и дори да засили ефекта от процедурите.

На база на тези принципи онлайн платформата SpaSeekers, специализирана в резервации на спа услуги, е подбрала 50 спа центъра от цял свят, известни със своята изключителна красота. След това 200 международни участници са разглеждали снимки на местата, като реакциите им са били измервани чрез технология за проследяване на погледа.

Малко преди летния сезон: Цените в Гърция продължават да растат

Всеки спа център е получил оценка от 0 до 100 според това колко бързо привлича вниманието и колко дълго задържа интереса. В крайна сметка е оформена класация на топ 20 най-красиви спа центрове в света, разположени на пет континента.

Начело на класацията е „Изгубеният извор“ в Нова Зеландия с оценка 96,2, следван от Peninsula Hot Springs в Австралия (88,7), COMO Shambhala Estate в Индонезия (88,4), Chena Hot Springs Resort в САЩ (87,7) и Lefay Resort & Spa Lago di Garda в Италия (83,8). Останалите в топ 20 включват спа центрове от Европа, Азия, Африка, Америка и Океания, като всички комбинират впечатляваща природа и луксозен дизайн.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Джеф Безос продава мегаяхта си Koru за 500 млн. долара, била твърде голяма
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

От Афганистан до София: Жената, която превърна бягството от войната в успешен бизнес с кауза
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Николай Ваньов: Българската икономика е стабилна, но финансовата грамотност остава проблем
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата