Новият български тото милионер грабна близо 3 млн. лв.

България има своя 149-ти тото милионер

България има своя нов 149-ти милионер.

Късметлията е от София и е участвал с пълно комбиниране по седем числа в четирите области на фиша със залог от 42.00 лева. Печелившата комбинация в играта е 2, 8, 16, 23, 39, 43. Освен милионерския джакпот от 2 911 521 лева, играчът прибавя към печалбата си и шест петици на обща стойност 10 791 лева. Така сумата, която получава, достига впечатляващите 2 922 313 лева, съобщават от Българския спортен тотализатор.

Тираж 80 джакпотът в играта 6/49 започва директно от 2 000 000 лева, а за предстоящия неделен тираж се очаква сумата да надхвърли 2 150 000 лева.

Само в рамките на четири седмици бяха спечелени три милионерски джакпота от играта 6/49 на обща стойност 8 милиона лева, а всички игри на тотализатора през септември донесоха печалби за над 20 милиона лева.

