Нови поръчки за AERO: „Skyfox“ се отправя към Африка и Америка

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. (AERO) подписа два нови договора за доставка на самолети L-39 Skyfox на клиенти в Ангола и Северна Америка. Поръчките представляват важен етап в разширяването на програмата „Skyfox“ към африканския и северноамериканския континент. През последните няколко месеца AERO е осигурила нови поръчки за девет самолета „Skyfox“. Същевременно компанията завършва производството на още четири самолета за друг клиент.

С подписването на новите договори L-39 Skyfox навлиза на още два континента. Наред с Европа и Азия, самолетът вече ще оперира и в Африка и Северна Америка. И двете поръчки са активни, самолетите вече са в производство и ще бъдат доставени съгласно договорените графици. Новите договори означават също, че производственият капацитет на AERO е запълнен до второто тримесечие на 2027 г.

„Навлизането на Skyfox на африканския и северноамериканския пазар е изключително важно за AERO, тъй като значително повишава видимостта на самолета, дава възможност за директното му представяне пред други клиенти и отваря пътя към бъдещи бизнес възможности“, казва Виктор Сотона, президент и председател на управителния съвет на AERO. „Новите договори потвърждават, че програмата Skyfox има глобален потенциал и че AERO е на прав път“, добавя той.

Първият клиент на програмата „Skyfox“ в Африка

В Ангола AERO подписа договор за доставка на до четири самолета L-39 Skyfox. Доставката ще включва и съпътстващи продукти и услуги в подкрепа на въвеждането на самолета в експлоатация и разработването на системата за обучение на анголските военновъздушни сили.

По този начин Ангола се превръща в първия африкански клиент на програмата L-39 Skyfox. Първоначалното изискване на клиента беше насочено към основен ремонт на по-стари самолети L-39 Albatros. След оценка на оперативните, икономическите и експлоатационните параметри обаче клиентът реши да придобие нови самолети Skyfox, които предлагат значително по-висока производителност, модерна авионика, по-ефективна експлоатация и дългосрочна перспектива за по-нататъшно развитие на обучението.

„Много се радваме, че потвърдихме първия си клиент от африканския континент. Самолетите „Skyfox“ за анголските военновъздушни сили ще станат и първите самолети от този тип, които ще оперират в тежки условия в Южното полукълбо“, казва Виктор Сотона и добавя: „Всички ние вярваме, че това е само първата стъпка и че скоро в африканското небе ще се появят още повече самолети „Skyfox“.“

Skyfox навлиза на американския пазар

AERO подписа втори договор с клиент от Северна Америка. Сътрудничеството ще включва и търговско представителство на марката L-39 Skyfox. Клиентът е от гражданския сектор и има дългогодишен опит с флота от самолети L-39 Albatros. Същевременно текат подготовки за завършването и доставката на първия самолет Skyfox, който ще лети в Северна Америка.

„Споразумението с нашия нов партньор е важно за AERO на две нива. То не само ще донесе първия самолет Skyfox на друг континент, но и ще даде възможност активно да предлагаме и представяме тази платформа на други потенциални потребители и клиенти в региона“, добавя Сотона. „Прякото преживяване на клиента и представянето на самолета на място са най-добрите инструменти за продажби.“

Новите договори следват наскоро обявените рекордни финансови резултати на AERO за 2025 г. и потвърждават нарастващото доверие на клиентите в програмата L-39 Skyfox. През последните няколко месеца AERO е осигурила поръчки за девет нови самолета, два от които са с опции, както и поръчки за основен ремонт на няколко по-стари самолета L-39 Albatros, с обща стойност над 200 милиона евро. Тези поръчки обхващат клиенти на три континента: Африка, Америка и Азия. Същевременно приключва производството на още четири самолета за друг клиент, който поръча новите самолети по-рано, но не желае да коментира допълнително договора.

Благодарение на новите поръчки от Африка и Америка AERO допълнително укрепва своята глобална позиция и потвърждава, че L-39 Skyfox се превръща в една от ключовите експортни програми на чешката аерокосмическа индустрия.

L-39 Skyfox е модерен многоцелеви самолет, способен да изпълнява широк спектър от мисии – от обучение на пилоти до тактически и разузнавателни операции. Той представлява най-ефективният самолет в своя клас, предлаган както в западна, така и в източна конфигурация и сертифициран съгласно изискванията на ЕС и НАТО. Тази гъвкава технологична платформа интегрира съвременни симулационни технологии и системи за наземно обучение. Произведеният в Чехия L-39 Skyfox предлага иновативна комбинация от съвременна авионика, мощен реактивен двигател и отлични летателни характеристики, което го прави подходящ избор за всички етапи на обучението на пилоти на изтребители от 4-то и 5-то поколение, както и за разузнавателни и тактически мисии, като например взаимодействие с различни сухопътни сили.

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. се фокусира върху разработването, производството, поддръжката и модернизацията на граждански и военни самолети. Това е най-големият производител на самолети в Чешката република и един от най-старите производители на самолети в света. В областта на собствените си самолети „Аеро“ е дългогодишен партньор на редица военновъздушни сили и заема силна позиция на пазара за военни учебни и леки атакуващи самолети.

С 11 000 произведени самолета през своята 100-годишна история, стотици самолети L-39 „Албатрос“, които все още са в експлоатация при десетки военни оператори, както и при няколко демонстрационни екипа, и особено благодарение на новия си самолет L-39 „Скайфокс“, „Аеро“ се позиционира като лидер на световния пазар за реактивни учебни самолети.

В областта на гражданската авиация „Аеро“ сътрудничи с най-големите производители на самолети в света по широк спектър от проекти и е партньор в няколко програми за споделяне на риска, в които отговаря не само за производството и сглобяването на авиационни конструкции, но и за тяхното разработване.