Великобритания ще инвестира близо 300 млрд. паунда в отбраната до 2030 г.

Планът предвижда над 5 млрд. паунда да бъдат инвестирани в безпилотни системи и автономни технологии

Великобритания ще инвестира близо 300 млрд. паунда (около 348 млрд. евро) в модернизацията на въоръжените си сили през следващите четири години на фона на нарастващите заплахи за сигурността, включително от Русия. Това обяви британският премиер Киър Стармър при представянето на дългоочаквания 10-годишен план за инвестиции в отбраната.

По думите му общият военен бюджет ще бъде увеличен с допълнителни 15 млрд. паунда (17 млрд. евро), като средствата ще бъдат осигурени чрез пренасочване на разходи от други правителствени сектори.

„Миналата година взех решение в национален интерес да пренасоча част от средствата за международна помощ към отбраната и така осигурихме най-голямото увеличение на военните разходи от края на Студената война. Това беше правилният избор, защото светът се промени. Националната сигурност е икономическа сигурност“, заяви Стармър, цитиран от „Евронюз“.

Планът предвижда над 5 млрд. паунда (5,8 млрд. евро) да бъдат инвестирани в безпилотни системи и автономни технологии през следващите четири години, предаде БГНЕС. Според британското Министерство на отбраната това е част от цялостната трансформация на армията, вдъхновена от уроците от войната в Украйна.

Правителството възнамерява да увеличи военните разходи до 3,5% от брутния вътрешен продукт до 2035 г., в съответствие с новите цели на НАТО. Решението идва и на фона на многократните призиви на президента на САЩ Доналд Тръмп европейските съюзници да поемат по-голям дял от разходите за собствената си сигурност.

Сред основните промени е мащабното разширяване на използването на дронове във всички видове въоръжени сили. Вместо част от първоначално планираните нови разрушители, Кралските военноморски сили ще получат хибридни кораби, които ще служат като командни платформи за безпилотни системи.

„Самата природа на войната се променя пред очите ни“, каза Стармър по време на посещение в предприятие за производство на дронове край Лондон. Той посочи, че украинските сили, използвайки съвременни технологии, са унищожили голяма част от руския Черноморски флот, нанасят удари дълбоко в руска територия и са спрели настъплението на една от най-големите армии в света.

Обявяването на плана идва след месеци на вътрешноправителствени спорове за финансирането на отбраната. По-рано този месец министърът на отбраната Джон Хийли и заместник-министърът Ал Карнс подадоха оставки заради разногласия относно бюджета, като Хийли предупреди, че предложените разходи могат да направят страната „по-малко сигурна“.

Миналата седмица Стармър обяви, че ще се оттегли от поста след загуба на подкрепа сред депутатите от Лейбъристката партия. Очаква се той да участва в срещата на върха на НАТО в Анкара на 7 и 8 юли, което вероятно ще бъде едно от последните му международни участия като министър-председател.

Опозиционната Консервативна партия определи плана като „твърде малко и твърде късно“. Според говорителя по въпросите на отбраната Джеймс Картлидж документът е закъснял с почти година и се представя сега, защото Стармър се стреми да остави политическо наследство.

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