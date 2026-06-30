Строителството и промишлеността понижават бизнес климата в България

В търговията на дребно бизнес климатът се подобрява с 1,4 пункта

Общият показател на бизнес климата в България през юни 2026 г. намалява с 1,3 пункта спрямо май - от 17,4% на 16,1%, показват данните от наблюдението на бизнес тенденциите на Националния статистически институт (НСИ). Понижение е отчетено в промишлеността и строителството, докато в търговията на дребно и сектора на услугите се наблюдава подобрение.

В промишлеността показателят „бизнес климат“ спада с 2,3 пункта - от 18,4% на 16,1%. Причина за това са по-умерените оценки на предприемачите за настоящото състояние на предприятията, както и неблагоприятните им очаквания за производствената активност през следващите три месеца. Като основни пречки пред развитието на бизнеса индустриалните предприятия посочват несигурната икономическа среда (46,9%) и недостига на работна сила (32,4%). Повечето мениджъри очакват продажните цени да останат без промяна през следващото тримесечие.

Най-съществено влошаване на бизнес климата е отчетено в строителството, където показателят намалява с 4,9 пункта - от 16,0% на 11,1%. Строителните предприемачи дават по-резервирани оценки за състоянието на бизнеса и очакват спад на строителната активност през следващите три месеца. Основните затруднения за сектора остават несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и цените на материалите, въпреки че негативното им влияние отслабва спрямо предходния месец.

В търговията на дребно бизнес климатът се подобрява с 1,4 пункта - от 25,9% на 27,3%, съобщи БГНЕС. Търговците на дребно отчитат по-добро текущо състояние на бизнеса и запазват положителните си оценки за обема на продажбите през последните месеци и очакванията за следващото тримесечие. Основните предизвикателства пред сектора остават несигурната икономическа среда, конкуренцията и недостигът на работна сила. Според 83,1% от анкетираните търговци продажните цени няма да се променят през следващите три месеца.

В сектора на услугите показателят „бизнес климат“ нараства с 1,6 пункта - от 8,2% на 9,8%. Подобрението се дължи на по-оптимистичните оценки на мениджърите за настоящото състояние на предприятията, както и на по-благоприятните очаквания за търсенето на услуги. Най-сериозните затруднения пред бизнеса остават несигурната икономическа среда и конкуренцията, като през последния месец се отчита и засилване на негативното влияние на недостига на работна сила.

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