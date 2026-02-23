Нов ръст в цените на повечето плодове и зеленчуци тази седмица

Месото и млечните продукти на практика остават без промяна

Актуалните данни за цените на дребно през осмата седмица на 2026 г. показват по-ясно изразена двупосочна динамика спрямо предходния период. Докато при оранжерийните зеленчуци се отчита осезаем спад, яйцата, гроздето и част от листните зеленчуци вървят нагоре. Месото и млечните продукти на практика остават без промяна. Това сочат данните на Система за агропазарна информация (САПИ), събрани чрез 28 регионални офиса за наблюдение на потребителските цени към 18 февруари и предоставени на БТА.

Най-сериозните седмични увеличения са отчетени при гроздето – с 12 процента до средно 4,91 евро за килограм (наблюдавано само в отделни региони), корнишоните – с 6 процента до 2,96 евро за килограм, както и при яйцата размер М – с 4 процента до 0,28 евро за брой. В обратна посока се движат оранжерийните домати, които поевтиняват с 2 процента до 2,71 евро за килограм, оранжерийните краставици – с 1 процент до 3,72 евро за килограм, и чесънът – с 1 процент до 5,08 евро за килограм.

При месото и месните продукти се наблюдава почти пълна стабилност за втора поредна седмица. Свинският врат с кост отбелязва минимално понижение от 1 процент до 6,75 евро за килограм, докато свинският бут без кост (6,63 евро), агнешкото (14,33 евро), охладените и замразени пилета (4,26 евро) и пилешкото филе (8,19 евро) запазват цените си. Единственото по-осезаемо движение е при смесената кайма – с ръст от 3 процента в Бургас, Сливен и Ямбол до около 7,02 евро за килограм при средна цена за страната 6,51 евро.

При млечните продукти настъпва затишие след предходни леки повишения. Прясното краве мляко в бутилка се задържа средно на 1,80 евро за литър, а в тетрапак – на 1,70 евро, без изменение. Киселото мляко, кравето и овчето сирене, кашкавалът и маслото остават на нивата си от предходната седмица. Адаптираното сухо мляко за кърмачета (800 г) се запазва на 20,62 евро за брой при нулево отклонение, след като преди това отчете 5-процентно понижение.

Яйцата обаче се открояват с поскъпване – размер М нараства с 4 процента до 0,28 евро за брой, а размер L – с 2 процента до 0,30 евро в Благоевград, Кюстендил и Кърджали. В София увеличението при размер М достига между 7 и 10 процента. При плодовете движенията са разнопосочни – гроздето поскъпва с 12 процента до 4,91 евро за килограм (главно в Благоевград, Кюстендил и Варна), ягодите – с 2 процента до 8,98 евро в Югозападна България. Лимоните и мандарините нарастват съответно с 3 и 2 процента, крушите – с 1 процент до 2,80 евро, с по-сериозни скокове в Северозападна България. Ябълките, бананите и портокалите остават без съществена промяна.

При зеленчуците се наблюдава облекчение при оранжерийните култури и натиск при лука. Доматите поевтиняват с 2 процента след три седмици на ръст, като спадът е най-видим в Бургас, Сливен и София. Краставиците намаляват с 1 процент, особено в Южна България. За сметка на това лукът поскъпва с 3 процента до 1 евро за килограм, със значителни увеличения във Враца. Корнишоните и репичките също вървят нагоре, а тиквичките отбелязват лек ръст, макар в Перник и София област повишението да достига 34–40 процента. Зелето, картофите, морковите и чесънът остават с минимални или отрицателни изменения. При варивата, брашното и хляба няма разместване – захарта е 1,26 евро за килограм, оризът 2,43 евро, зрелият боб 3,09 евро, лещата 3,07 евро, а брашното тип 500, хлябът и олиото запазват стойностите си.

