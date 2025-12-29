BGN → EUR
БГ Бизнес НОИ приключи с превалутирането на пенсиите за януари 2026 г.

НОИ приключи с превалутирането на пенсиите за януари 2026 г.

bTV Бизнес екип

Първото изплащане за януари ще започне на 7-о число в пощенските станции и ще се извършва изцяло в евро

През настоящата година средният размер на основната изплащана пенсия, без включени добавки, е достигнал 911 лева. За сравнение, през предходната година този показател е бил 835 лева, показват данните на Националния осигурителен институт. В момента около 800 хиляди пенсионери получават доходи до линията на бедност, която е 638 лева. От началото на следващата година този брой ще нарасне, тъй като от 1 януари прагът на бедност се увеличава на 764 лева, предава БНР.

Снимка: iStock

Националният осигурителен институт вече е приключил с процеса по превалутиране на пенсиите и добавките към тях. Първото изплащане за януари ще започне на 7-о число в пощенските станции и ще се извършва изцяло в евро. Както и досега, плащанията в пощите ще се осъществяват по предварително утвърден график.

За пенсиите, обезщетенията и добавките към тях е предвидено закръгляването след превалутирането да се извършва по изключение по по-благоприятен за гражданите начин. Например, при пенсия в размер на 1000 лева, преизчислена в евро по официалния курс, сумата би била 511,29188 евро, но след прилагане на правилото за закръгляване тя ще се изплаща като 511,30 евро.

Ето какви са новите правила са изчисляване на втора пенсия

В случаите, когато дадено лице получава повече от една пенсия или пенсия заедно с една или повече добавки, всяка от сумите се превалутира поотделно. След това всички получени стойности в евро се събират, за да се формира общият месечен размер за изплащане в единна сума.

Минималната основна пенсия за осигурителен стаж и възраст, която в момента е 630,50 лева, от 1 януари ще възлиза на 322,37 евро. Максималният размер на пенсията, определен от тавана от 3400 лева, след превалутирането ще бъде 1738,40 евро.

