НОИ приключи с превалутирането на пенсиите за януари 2026 г.

През настоящата година средният размер на основната изплащана пенсия, без включени добавки, е достигнал 911 лева. За сравнение, през предходната година този показател е бил 835 лева, показват данните на Националния осигурителен институт. В момента около 800 хиляди пенсионери получават доходи до линията на бедност, която е 638 лева. От началото на следващата година този брой ще нарасне, тъй като от 1 януари прагът на бедност се увеличава на 764 лева, предава БНР.

Националният осигурителен институт вече е приключил с процеса по превалутиране на пенсиите и добавките към тях. Първото изплащане за януари ще започне на 7-о число в пощенските станции и ще се извършва изцяло в евро. Както и досега, плащанията в пощите ще се осъществяват по предварително утвърден график.

За пенсиите, обезщетенията и добавките към тях е предвидено закръгляването след превалутирането да се извършва по изключение по по-благоприятен за гражданите начин. Например, при пенсия в размер на 1000 лева, преизчислена в евро по официалния курс, сумата би била 511,29188 евро, но след прилагане на правилото за закръгляване тя ще се изплаща като 511,30 евро.

В случаите, когато дадено лице получава повече от една пенсия или пенсия заедно с една или повече добавки, всяка от сумите се превалутира поотделно. След това всички получени стойности в евро се събират, за да се формира общият месечен размер за изплащане в единна сума.

Минималната основна пенсия за осигурителен стаж и възраст, която в момента е 630,50 лева, от 1 януари ще възлиза на 322,37 евро. Максималният размер на пенсията, определен от тавана от 3400 лева, след превалутирането ще бъде 1738,40 евро.

