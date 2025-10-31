Netflix в България: Колко минути работа са необходими, за да си позволите абонамент?

Къде по света трябва да работиш най-дълго, за да си позволиш абонамент?

Цените на Netflix варират значително в различните страни, но има няколко фактора, които трябва да се вземат предвид при оценката на достъпността. В проучване Cloudwards анализира колко време би отнело на средностатистическия човек да си позволи Netflix в 100 страни.

Данните от проучването показват, че в страни като Норвегия, Люксембург и Исландия трябва да работите по-малко от час, за да си позволите абонамент. В други страни като Руанда и Етопия обаче е необходима работа с дни.

Как е създадна класацията?

Снимка: Getty Images

За да се създаде тази класация е взето средния месечен доход в дадена държава. След това е разделн на 10 560 минути – това е броят минути, които човек работи за един месец (22 работни дни по 8 часа). Така е получено колко пари се изкарват за една минута работа. После е разделено на цената на Netflix на дохода за една минута, за да се разбере колко минути работа са нужни, за да се плати абонаментът.

Колко време трябва да работиш в България, за да си позволиш Netflix?

В проучването е посочено, че у нас средният месечен доход е 928,63 долара. Стандартния абонамент струва 9,13 долара. Тоест в България трябва да работиш 1 ч. и 44 минути, за да си позволиш стандартен пакет за абонамент на Netflix.

Каво казва анализът?

Снимка: Unsplash/freestocks

Ето в кои страни ще бъде най-лесно и най-трудно да си позволите различните пакети за абонамент:

Netflix Standard: В Норвегия ще трябва да работите най-малко (24 минути), за да си позволите Netflix Standard. Люксембург и Исландия следват плътно. В Руанда това би отнело 35 часа и 12 минути (4 дни и 3 часа в работни дни). Други африкански страни, като Етиопия, Зимбабве и Нигер, се присъединяват към Руанда на дъното на класацията.

Netflix Basic: На някой в ​​Люксембург със средна заплата ще му отнеме само 17 минути, за да си позволи най-евтиния Netflix пакет. Австралия, Норвегия и Германия не са много по-назад. В същото време на някой в ​​Руанда ще му отнеме 17 часа и 35 минути (2 дни и 2 часа).

Netflix Premium: Средностатистическият работник в Люксембург и Норвегия би трябвало да работи само 35 минути, за да плати за Netflix Premium. В Руанда това би отнело цели 44 часа и 1 минута (5 дни и 4 часа).