Netflix в България: Колко минути работа са необходими, за да си позволите абонамент?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Как онлайн брошурите променят начина, по който пазаруваме?
Чрез тях може да следите актуалните оферти
Къде по света трябва да работиш най-дълго, за да си позволиш абонамент?
Цените на Netflix варират значително в различните страни, но има няколко фактора, които трябва да се вземат предвид при оценката на достъпността. В проучване Cloudwards анализира колко време би отнело на средностатистическия човек да си позволи Netflix в 100 страни.
Данните от проучването показват, че в страни като Норвегия, Люксембург и Исландия трябва да работите по-малко от час, за да си позволите абонамент. В други страни като Руанда и Етопия обаче е необходима работа с дни.
За да се създаде тази класация е взето средния месечен доход в дадена държава. След това е разделн на 10 560 минути – това е броят минути, които човек работи за един месец (22 работни дни по 8 часа). Така е получено колко пари се изкарват за една минута работа. После е разделено на цената на Netflix на дохода за една минута, за да се разбере колко минути работа са нужни, за да се плати абонаментът.
В проучването е посочено, че у нас средният месечен доход е 928,63 долара. Стандартния абонамент струва 9,13 долара. Тоест в България трябва да работиш 1 ч. и 44 минути, за да си позволиш стандартен пакет за абонамент на Netflix.
Ето в кои страни ще бъде най-лесно и най-трудно да си позволите различните пакети за абонамент:
Netflix Standard: В Норвегия ще трябва да работите най-малко (24 минути), за да си позволите Netflix Standard. Люксембург и Исландия следват плътно. В Руанда това би отнело 35 часа и 12 минути (4 дни и 3 часа в работни дни). Други африкански страни, като Етиопия, Зимбабве и Нигер, се присъединяват към Руанда на дъното на класацията.
Netflix Basic: На някой в Люксембург със средна заплата ще му отнеме само 17 минути, за да си позволи най-евтиния Netflix пакет. Австралия, Норвегия и Германия не са много по-назад. В същото време на някой в Руанда ще му отнеме 17 часа и 35 минути (2 дни и 2 часа).
Netflix Premium: Средностатистическият работник в Люксембург и Норвегия би трябвало да работи само 35 минути, за да плати за Netflix Premium. В Руанда това би отнело цели 44 часа и 1 минута (5 дни и 4 часа).
Чрез тях може да следите актуалните оферти
Ежедневната употреба на правилния серум може да промени напълно кожата ви
Какви са приходите на водещите компании в България?