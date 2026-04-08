Наша съседка ще освободи 2 млн. барела гориво от стратегическите си резерви

Гърция ще освободи 2 милиона барела гориво от стратегическите си резерви като част от координирана интервенция на Международната агенция по енергетика (МАЕ), насочена към стабилизиране на световните цени чрез общо освобождаване на 400 милиона барела.

Решението беше взето на среща на 2 април в Министерството на околната среда и енергетиката, където 25-членен комитет за управление на кризи обсъди въпроса с представители на рафинерии, търговци на горива, бензиностанции, въоръжените сили и различни министерства. Планираното освобождаване ще включва бензин, дизел и мазут, съответстващи на квотата на Гърция от МАЕ и около 8% от 90-дневните ѝ стратегически резерви, оценени на приблизително 25 милиона барела.

Снимка: iStock

Министърът на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставру и заместник-министърът на енергетиката Никос Цафос се очаква да проведат нова среща с представители на рафинериите, за да започне постепенното освобождаване в рамките на три месеца, в съответствие с правилата на МАЕ. Първите количества ще бъдат пуснати веднага след официалното министерско решение, което се очаква през следващите дни, предава Еkathimerini.

Длъжностни лица описват хода като исторически момент, отбелязвайки първото реално използване на стратегическите резерви на страната. Изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол посочи, че настоящата ситуация на световния пазар е „по-сериозна от тези през 1973, 1979 и 2022 г., взети заедно“.

Властите подчертават, че освобождаването не е резултат от вътрешен недостиг – гръцките рафинерии изнасят повече от половината от продукцията си и поддържат задължителни резерви, допълнителни неизвличаеми запаси за 10 дни, както и доставки, покриващи два месеца. Горивото ще бъде разпределено равномерно между различните видове, а след това резервите ще се попълват постепенно в рамките на три месеца.

Междувременно продължават опасенията за доставките, тъй като кризата в Близкия изток води до нарастваща несигурност. Недостигът, първоначално наблюдаван в Азия, започва да засяга Европа, като цените на авиационното гориво са се удвоили за един месец, а дизелът е поскъпнал с 64% през първите три седмици на конфликта и с 120% през следващите две седмици. Европейските власти подготвят мерки за ограничаване на търсенето, включително препоръки за енергоспестяване, по-ниски ограничения на скоростта и, при нужда, нормиране на горивото. В някои страни вече се наблюдават проблеми с доставките, като Италия, Франция и Словения са въвели различни ограничения, а Гърция може да предприеме подобни мерки, ако бъдат изискани на ниво ЕС.