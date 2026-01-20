Тези авиокомпании забраняват преносимите батерии за зареждане на полети си

Какви са причините за забраната?

Lufthansa Group се присъединява към авиокомпании като Emirates и Qantas, като преустановява използването на външни батерии по време на полет. Броят на превозвачите по света, които налагат ограничения върху употребата на power bank устройства, продължава да нараства вследствие на инциденти, свързани с дефектна електроника на борда, предава Еuronews.

Снимка: Getty Images / iStock

Групата Lufthansa, в която влизат Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Eurowings, ITA Airways и Swiss International Air Lines, въведе новите си правила на 15 януари. Според тях пътниците могат да носят максимум две външни батерии на човек, но използването им по време на полет е забранено, включително и зареждането им чрез електрическите контакти на самолета.

Преносимите зарядни устройства се разглеждат като потенциален риск, който кара все повече авиокомпании да преразглеждат политиките си. Основната причина са литиево-йонните батерии, които при повреда или производствен дефект могат да предизвикат прегряване, запалване или дори експлозия — особено опасни ситуации в затвореното пространство на самолетната кабина.

Литиево-йонните батерии са известни със своята нестабилност, а при условия на високо налягане и екстремни температури, каквито има по време на полет, рискът се увеличава. Затова Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) препоръчва външните батерии да се превозват само в ръчния багаж и да бъдат ограничени до определен капацитет, измерван във ватчасове, с цел намаляване на пожарната опасност.

Снимка: Getty Images / iStock

Макар инцидентите със запалване на power bank устройства да са редки, те са достатъчни, за да предизвикат сериозни притеснения сред експертите по авиационна безопасност. Авиокомпании като Qantas, Emirates, Cathay Pacific и Singapore Airlines вече забраниха използването им по време на полет или зареждането им от бордовите контакти, като някои превозвачи допълнително ограничават капацитета или броя на разрешените устройства.

Като общо правило пътниците могат да носят външни батерии до 100 ватчаса без предварително уведомление, докато устройствата между 100 и 160 ватчаса обикновено изискват специално одобрение, а тези над 160 ватчаса не се допускат на борда. Външните батерии трябва да се носят единствено в ръчния багаж, а някои авиокомпании изискват те да останат при пътника по време на полета. Поради ограниченията се препоръчва устройствата да се зареждат предварително или да се използват летищни зарядни станции, тъй като допълнителната подготовка допринася за по-безопасни и сигурни полети за всички.

