НАП: 15% от заведенията и 10% от хранителните магазини с необосновано високи цени

При 15% от заведенията и 10% от магазините за хранителни стоки е установено необосновано повишаване на цените, съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП), цитира БНР. Проверките са обхванали над 13 500 търговски обекта в страната.

За установените до момента нарушения инспекторите са съставили повече от 1000 акта и са издали близо 400 наказателни постановления, като общата им стойност достига почти 960 000 евро.

От началото на април НАП отново започва мащабни проверки в хранителни магазини за спазването на Закона за въвеждане на еврото в Република България. В рамките на тези инспекции фискалните служители ще следят и цените на традиционни хранителни продукти за Великден, като яйца, козунак, агнешко месо и други.

Междувременно цените на хранителните продукти в ЕС се повишиха с 2,8% през 2025 г. в сравнение с предходната година. Инфлацията беше много по-висока за някои продукти, достигайки 10% за определени артикули според Евростат.

