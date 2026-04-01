×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1525 BGN
Петрол
109.05 $/барел
Bitcoin
$67,183.4
Последвайте ни
1 USD
1.1525 BGN
Петрол
109.05 $/барел
Bitcoin
$67,183.4
БГ Бизнес НАП: 15% от заведенията и 10% от хранителните магазини с необосновано високи цени

НАП: 15% от заведенията и 10% от хранителните магазини с необосновано високи цени

bTV Бизнес екип

За установените до момента нарушения инспекторите са съставили повече от 1000 акта

При 15% от заведенията и 10% от магазините за хранителни стоки е установено необосновано повишаване на цените, съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП), цитира БНР. Проверките са обхванали над 13 500 търговски обекта в страната.

Снимка: iStock

За установените до момента нарушения инспекторите са съставили повече от 1000 акта и са издали близо 400 наказателни постановления, като общата им стойност достига почти 960 000 евро.

От началото на април НАП отново започва мащабни проверки в хранителни магазини за спазването на Закона за въвеждане на еврото в Република България. В рамките на тези инспекции фискалните служители ще следят и цените на традиционни хранителни продукти за Великден, като яйца, козунак, агнешко месо и други.

Тези храни поскъпват най-много в Европа

Междувременно цените на хранителните продукти в ЕС се повишиха с 2,8% през 2025 г. в сравнение с предходната година. Инфлацията беше много по-висока за някои продукти, достигайки 10% за определени артикули според Евростат.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

