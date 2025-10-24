Над 300 бизнесдами взеха участие във „Forbes Women Forum“ 2025

Четиринадесетото издание на Forbes Women Forum 2025 събра жените, които не просто мечтаят, а действат - онези, които превръщат визиите си в реалност, преодоляват граници и вдъхновяват ново поколение лидери.

Под мотото „От идея до триумф“, форумът, проведен в Hyatt Regency Sofia, се превърна в сцена на смелостта - качеството, което стои в основата на всеки успех. Над 350 жени предприемачи, визионери и иноватори се събраха, за да споделят своите пътища - от първата искра на вдъхновение до моментите на признание и постижение.

Всяка история беше доказателство, че бъдещето на бизнеса има дръзко, осъзнато и непоколебимо женско лице. Събитието се превърна в платформа, на която жените не просто споделиха успехите си, а разкриха процеса зад тях - пътя от идеята до триумфа.

Гостите на Forbes Women Forum 2025 имаха възможност да чуят вдъхновяващи истории за креативност, лидерство и устойчиви постижения, които разкриват силата и значението на жените в бизнеса и тяхното въздействие върху глобалната икономика - от първия проблясък на идеята до върховете на триумфа.

Актьорът Владимир Зомбори завладя сцената на Forbes Women Forum 2025 като водещ на събитието. За вътрешната алхимия на успеха говори Мадлен Алгафари, едно от най-емблематичните имена в българската психотерапия. С присъщата си дълбочина и харизма тя напомни, че истинският триумф не е само във външните постижения, а в умението да управляваме собствените си мисли и емоции.

Истински успешните лидери притежават още едно удивително качество - да бъдат естествени. Само така те печелят доверието на хората. Добрите мениджъри като Ростислава Павлова („Пуратос Груп“), Полина Нинова („Филип Морис България“) и Велимира Петрова (bTV Media Group) осъзнават ролята си в изграждането на подкрепяща работна среда и устойчиви бизнес партньорства. И трите дами, които заемат ръководни позиции, се обединиха около убеждението, че добрият мениджър трябва да притежава чувство за емпатия и принадлежност.

„Трябва да си отворен и открит към служителите си. Да си откровен с екипа си има много голяма стойност - тогава те се чувстват приобщени“, сподели Велимира Петрова и допълни, че най-голямата стойност в една компания са хората. Търговският директор на bTV Media Group говори по темата за автентичното лидерство и доверието в бизнеса и в медиите.

Естествено продължение на тази тема в панела беше и дискусията „Колко е важно да не бъдеш сериозен“. Водещата на „Преди обед“ Оля Малинова, художничката и писател Неда Малчева, а също и социалният предприемач Елисавета Белобрадова са взривоопасна комбинация от интелект, чар и хумор и успяват да покорят всяка една сцена, на която излизат. От тази на Forbes Women Forum 2025 те отправиха посланието си към всяка една жена, която се опитва да бъде еднакво силна в бизнеса и вкъщи - умението да се усмихваш в трудни моменти и да намираш смисъл е истинската вътрешна сила. „През хумора преработваме всички негативни черти, които притежаваме. Човек трябва да израства, а ние го правим и през себеиронията“, убедени са дамите.

Победителката в Masterchef и водеща на “Вкусът на България” Мария Жекова участва в панелна дискусия за вкусните победи в предприемачеството и за възможностите за развитие в кулинарния свят.

Forbes Women Forum 2025 включи и три мастъркласа, посветени на диалога, изкуството на убеждението и дипломацията, а също и начина, по който съзнанието ни възприема всичко, което ни се случва, в това число и триумфа.

