Над 16 милиона лева са щетите от пожара в Пирин от 25 юли

Безвъзвратно са загубени 17 519 дка гора

На повече от 16 милиона лева се оценяват щетите от пожара в Пирин, съобщиха от Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП). Изгорялата дървесина е около 280 000 куб. метра. Огънят там пламна на 25 юли. Пожарът беше обявен за най-големия горски пожар на територията на област Благоевград. В потушаването на пламъците се включи помощ по въздуха с български и чужди екипажи.

Продължилият повече от месец пожар в планина Пирин доведе до огромни щети – над 16 милиона лева са само икономическите загуби, без да включваме екологичните щети за природата и социални такива за обществото, информират от ЮЗДП. Оттам поясняват, че в потушаването на пожара в периода от 25 юли до 1 септември са участвали 1345 служители с 443 автомобила. Включили са се служители от Изпълнителна агенция по горите, на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Главна дирекция "Жандармерия", Областна дирекция на МВР-Благоевград, Министерството на отбраната, доброволци от Доброволните формирования на общините Петрич, Сандански, Струмяни, Благоевград, Белица, Доброволното формирование на Столична община, служители от Дирекция Национален парк „Пирин“, частни фирми и местно население.

Най-много – 23 120 дка, е засегнатата от низов и върхов огън иглолистна гора, 7457 дка е широколистната и 3960 дка е смесената гора. Окончателните данни сочат, че безвъзвратно загубени са 17 519 дка гора, опустошена от върхов пожар.

Предстои усвояване на опожарената дървесина, почистване на площите и залесяване с подходящи дървесни видове на местата, в които гората няма да може да се възобнови по естествен начин, добавят от ЮЗДП.

На 29 юли вечерта областният управител на Благоевград Георги Динев активира системата BG-Alert за спешна евакуация в района на санданското село Плоски заради разрастване на пожара, припомни БТА. Съобщението беше изпратено до жителите на селото около 20 минути преди полунощ. Евакуираните жители бяха около 400, като те бяха насочени първоначално към спортната зала в Сандански. По думите на кмета на община Сандански Атанас Стоянов това е била най-тежката и напрегната нощ от възникването на пожара в землището на Илинденци. След решение на оперативния щаб евакуираните жители на село Плоски се върнаха по домовете си на 31 юли. Пожарът беше обявен за ликвидиран по всички фронтове на 22 август.

