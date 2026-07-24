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БГ Бизнес На тази дата преди 52 години България получава първия ток от АЕЦ „Козлодуй“

На тази дата преди 52 години България получава първия ток от АЕЦ „Козлодуй“

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

"И ето – 6 часа и 54 минути. Чува се ритмичен звук – так-так-так... После бързо пиукане – като сигнал на изкуствен спътник"

24 юли 1947 г. Часът е 22:01. Тогава за първи път в енергийната система на България е пуснат първия електрически ток, произведен от в Атомната електроцентрала „Козлодуй“ (АЕЦ „Козлодуй“). В този момент това е ярка победа на братската българо-съветска дружба.

Това началото на производството на атомна електроенергия у нас. Това става възможно след завършването на строителството, успешното провеждане на изпитанията и въвеждането в експлоатация на първи енергоблок, който е оборудван с водо-воден енергиен реактор от типа ВВЕР-440, модел В-230, пише БТА.

Завъртането на първата турбина

Снимка: БГНЕС

АЕЦ „Козлодуй“ е първата атомна електроцентрала в България и на Балканския полуостров. Строителството ѝ започва през октомври 1969 г., като в изграждането и монтажа на съоръженията участват български и съветски специалисти. По-голямата част от оборудването е предоставено от Съветския съюз.

На 13 февруари 1947 година е пусната в действие турбината на първия атомен реактор, която има мощност 220 мегавата. На 30 юни същата година БТА пише че е започнала управляемата верижна реакция.

„Това стана на 30 юни в 6 часа и 54 минути. Час и ден, които ще останат в историята на обновената ни родина.

Нощта на 29 срещу 30 юни е пълна с напрежение. Трябваше да се извършат важни операции по възбуждането на управляема верижна реакция. Българските и съветските специалисти се справиха отлично.

И ето – 6 часа и 54 минути. Чува се ритмичен звук – так-так-так... После бързо пиукане – като сигнал на изкуствен спътник. (...)

Нови блокове в АЕЦ

Верижката реакция започна.

Победа за строителите и монтажниците. Победа на българските и съветските инженери и физици...“, пише БТА в статия, извадена от архивите на медията.

На 24 юли 1974 г. в 22:01 ч. България прави историческа крачка в енергетиката. Основният генератор на първи блок на АЕЦ „Козлодуй“ е включен към националната електроенергийна система и за първи път произведената у нас атомна електроенергия потича по далекопроводите към потребителите.

Този момент обаче не идва изведнъж. Зад него стоят седмици на непрекъснати изпитания, напрежение и денонощна работа на инженерите и операторите.

Още на 30 юни в първия реактор започва управляемата верижна ядрена реакция. Следват повече от две седмици, през които се проверяват всички системи на централата. Специалистите измерват неутронно-физичните характеристики на реактора, многократно изпитват системите за защита и управление, настройват ядрената реакция според предварително зададени параметри и обучават екипите, които ще поемат експлоатацията на блока.

Начолото на атомната енергия у нас 

Снимка: АЕЦ Козлодуй

На 15 юли реакторът за първи път произвежда пара, а на 17 и 18 юли са генерирани първите пробни количества атомна електроенергия. В тези дни смените в централата работят без прекъсване, за да подготвят финалния етап преди официалното включване към електроенергийната система.

Късно вечерта на 24 юли в командната зала са събрани български и съветски инженери, оператори, физици и представители на държавната пускова комисия. В 21:30 ч. турбината и генераторът вече се въртят с необходимите 3000 оборота в минута. След последните операции по синхронизация настъпва решаващият момент.

Точно в 22:01 ч. основният генератор е включен към националната електроенергийна мрежа. Първоначално той подава мощност от 10 мегавата, която постепенно започва да се увеличава. Така България става първата страна на Балканите с действаща атомна електроцентрала.

Според тогавашните публикации строителството и монтажът са завършени за рекордно кратък срок – само четири години след началото на активните строителни работи през пролетта на 1970 г. Първият реактор започва работа с една турбина с мощност 220 мегавата, а още през август 1974 г. в редовна експлоатация влиза и втората турбина.

След успешни изпитания тя също достига необходимите 3000 оборота в минута и започва да използва пара директно от реактора. Първоначално работи с мощност 50 мегавата, като постепенно достига проектните 220 мегавата. Монтажът ѝ е завършен само за десет месеца и половина – значително по-бързо от този на първата турбина, благодарение на работата на българските монтажници и съдействието на съветските специалисти.

Плановете по онова време предвиждат последователно да бъдат въведени в експлоатация още три реактора. Общата мощност на четирите блока трябва да достигне 1760 мегавата, а годишното производство на електроенергия – около 12 милиарда киловатчаса.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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