На тази дата преди 52 години България получава първия ток от АЕЦ „Козлодуй“

"И ето – 6 часа и 54 минути. Чува се ритмичен звук – так-так-так... После бързо пиукане – като сигнал на изкуствен спътник"

24 юли 1947 г. Часът е 22:01. Тогава за първи път в енергийната система на България е пуснат първия електрически ток, произведен от в Атомната електроцентрала „Козлодуй“ (АЕЦ „Козлодуй“). В този момент това е ярка победа на братската българо-съветска дружба.

Това началото на производството на атомна електроенергия у нас. Това става възможно след завършването на строителството, успешното провеждане на изпитанията и въвеждането в експлоатация на първи енергоблок, който е оборудван с водо-воден енергиен реактор от типа ВВЕР-440, модел В-230, пише БТА.

Завъртането на първата турбина

Снимка: БГНЕС

АЕЦ „Козлодуй“ е първата атомна електроцентрала в България и на Балканския полуостров. Строителството ѝ започва през октомври 1969 г., като в изграждането и монтажа на съоръженията участват български и съветски специалисти. По-голямата част от оборудването е предоставено от Съветския съюз.

На 13 февруари 1947 година е пусната в действие турбината на първия атомен реактор, която има мощност 220 мегавата. На 30 юни същата година БТА пише че е започнала управляемата верижна реакция.

„Това стана на 30 юни в 6 часа и 54 минути. Час и ден, които ще останат в историята на обновената ни родина.

Нощта на 29 срещу 30 юни е пълна с напрежение. Трябваше да се извършат важни операции по възбуждането на управляема верижна реакция. Българските и съветските специалисти се справиха отлично.

И ето – 6 часа и 54 минути. Чува се ритмичен звук – так-так-так... После бързо пиукане – като сигнал на изкуствен спътник. (...)

Верижката реакция започна.

Победа за строителите и монтажниците. Победа на българските и съветските инженери и физици...“, пише БТА в статия, извадена от архивите на медията.

На 24 юли 1974 г. в 22:01 ч. България прави историческа крачка в енергетиката. Основният генератор на първи блок на АЕЦ „Козлодуй“ е включен към националната електроенергийна система и за първи път произведената у нас атомна електроенергия потича по далекопроводите към потребителите.

Този момент обаче не идва изведнъж. Зад него стоят седмици на непрекъснати изпитания, напрежение и денонощна работа на инженерите и операторите.

Още на 30 юни в първия реактор започва управляемата верижна ядрена реакция. Следват повече от две седмици, през които се проверяват всички системи на централата. Специалистите измерват неутронно-физичните характеристики на реактора, многократно изпитват системите за защита и управление, настройват ядрената реакция според предварително зададени параметри и обучават екипите, които ще поемат експлоатацията на блока.

Начолото на атомната енергия у нас

Снимка: АЕЦ Козлодуй

На 15 юли реакторът за първи път произвежда пара, а на 17 и 18 юли са генерирани първите пробни количества атомна електроенергия. В тези дни смените в централата работят без прекъсване, за да подготвят финалния етап преди официалното включване към електроенергийната система.

Късно вечерта на 24 юли в командната зала са събрани български и съветски инженери, оператори, физици и представители на държавната пускова комисия. В 21:30 ч. турбината и генераторът вече се въртят с необходимите 3000 оборота в минута. След последните операции по синхронизация настъпва решаващият момент.

Точно в 22:01 ч. основният генератор е включен към националната електроенергийна мрежа. Първоначално той подава мощност от 10 мегавата, която постепенно започва да се увеличава. Така България става първата страна на Балканите с действаща атомна електроцентрала.

Според тогавашните публикации строителството и монтажът са завършени за рекордно кратък срок – само четири години след началото на активните строителни работи през пролетта на 1970 г. Първият реактор започва работа с една турбина с мощност 220 мегавата, а още през август 1974 г. в редовна експлоатация влиза и втората турбина.

След успешни изпитания тя също достига необходимите 3000 оборота в минута и започва да използва пара директно от реактора. Първоначално работи с мощност 50 мегавата, като постепенно достига проектните 220 мегавата. Монтажът ѝ е завършен само за десет месеца и половина – значително по-бързо от този на първата турбина, благодарение на работата на българските монтажници и съдействието на съветските специалисти.

Плановете по онова време предвиждат последователно да бъдат въведени в експлоатация още три реактора. Общата мощност на четирите блока трябва да достигне 1760 мегавата, а годишното производство на електроенергия – около 12 милиарда киловатчаса.

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