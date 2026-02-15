Ryanair съкращава тези дестинации - ето защо

Това са всички дестинации, до които Ryanair ще спре да лети през 2026 г.

2025 беше важна година за Ryanair, като европейската нискотарифна авиокомпания направи някои ключови промени и обяви. Авиокомпанията разкри големи разширения на зимния си график, особено във Великобритания, Финландия и Италия, и обяви нови маршрути като Лондон до Мурсия и Рованиеми до Великобритания. Тя също така разкри планове за увеличаване на броя на пътниците и повече инвестиции в бази като Болоня.

От друга страна, имаше и някои предизвикателства, като например постоянните закъснения на Boeing, като главният изпълнителен директор на Ryanair Майкъл О'Лиъри разкритикува ръководството на самолетната компания, че „тичат наоколо като обезглавени пилета“, пише Euronews.

Ето всички места, които ще бъдат засегнати от съкращенията на маршрутите на Ryanair през 2026 г.

Кои немски маршрути Ryanair съкращава през 2026 г.?

Снимка: bTV

През октомври 2025 г. Ryanair обяви, че ще съкрати 24 маршрута до и от Германия - намаление с почти 800 000 места - за зимното разписание 2025/2026.

Девет летища вече са засегнати досега, включително Хамбург, Берлин, Кьолн, Меминген, Франкфурт-Хан, Дрезден, Дортмунд и Лайпциг . Операциите на летищата в Лайпциг, Дрезден и Дортмунд ще продължат да бъдат преустановени през 2026 г. след зимното разписание.

Все още обаче не са оповестени подробности за това кои други летища може да продължат да бъдат засегнати през цялата година.

Ryanair обвини високите такси за контрол на въздушното движение (ATC) и сигурност, както и високите германски авиационни данъци и многобройните промени на летищата за това решение, като остро критикува правителството за вреда върху конкурентоспособността.

Кои испански маршрути Ryanair прекратява през 2026 г.?

Снимка: bTV

Ryanair също обяви съкращения на полетите до Испания през 2026 г. След като съкрати около един милион места за зимното разписание за 2025 г., авиокомпанията ще продължи с намаляване на капацитета от около 1,2 милиона места от лятното си разписание за регионална Испания .

Това включва спиране на всички полети до Астурия, както и до Виго. Авиокомпанията ще затвори и базата си в Сантяго де Компостела, като същевременно ще продължи да намалява капацитета за Сантандер и Сарагоса и ще съкрати връзките с Канарските острови.

Всички полети за Тенерифе Север са спрени тази зима. Базата в Херес, която също е затворена този сезон, ще остане затворена през 2026 г. По подобен начин са спрени всички полети до Валядолид, като базата на Ryanair там е затворена от зимата на 2024 г.

Кои маршрути Ryanair съкращава във Франция тази година?

Франция също е засегната от съкращенията на Ryanair през 2026 г. Авиокомпанията вече намали 750 000 места и 25 маршрута до Франция през зимата на 2025 г., след като спря всички услуги до Бержерак, Брив и Страсбург. Това се дължи главно на по-високите френски авиокомпании.

Въпреки това, месеци след това решение, Ryanair обяви през декември, че ще възобнови полетите до Бержерак през лятото на 2026 г., след преговори с френските власти, въпреки че услугите до Брив и Страсбург остават преустановени.

Ryanair предупреди, че през 2026 г. може да има още анулирани полети във Франция. „Ryanair ще напусне френските регионални летища през лятото на 2026 г.“, разкри главният търговски директор на авиокомпанията Джейсън Макгинес в парижкото бизнес списание „Challenges“.

Кои белгийски маршрути Ryanair съкращава през 2026 г.?

Снимка: pixabay

Ryanair премахна 20 маршрута и един милион места от Брюксел и Шарлероа за зимното си разписание 2026/27.

Подобно на други дестинации, това се дължи главно на нов белгийски авиационен данък, който ще удвои таксата до 10 евро на пътник. Освен това Шарлероа може да наложи и местни данъци.

Това засегна дестинации като Милано-Бергамо, Барселона, Лисабон, Рим-Чампино, Краков и Майорка , наред с други. Това решение намалява около 22% от капацитета на Ryanair в Белгия, като авиокомпанията изтегля и пет самолета от базите Завентем и Шарлероа.

Кои маршрути на Ryanair се съкращават в Португалия?

Ryanair ще съкрати всичките си шест маршрута до и от Азорските острови от края на март тази година, което ще засегне около 400 000 пътници годишно. Това ще представлява намаление с около 22% на португалския капацитет на Ryanair, което ще засегне и ключови градове като Порто и Лисабон .

Това се дължи главно на по-високите такси за контрол на въздушното движение, налагани от португалския оператор ANA (Vinci), както и на данъците на ЕС, като например Системата на ЕС за търговия с емисии (ETS), която е насочена към полети на кратки разстояния до дестинации като Азорските острови и Мадейра, като същевременно освобождава по-дългите маршрути.

Полетите на Ryanair в Босна и Сърбия се съкращават

Ryanair ще въведе намаления и в Босна и Сърбия през лятото на 2026 г. Това е главно за преразпределение на ресурси към райони с нарастващо лятно търсене, като Хърватия.

Това включва съкращаване на шест седмични полета от Баня Лука, което ще се намали до две седмични ротации на услугите до Виена, Меминген и Баден Баден.

В Ниш авиокомпанията ще намали двата седмични полета, включително по един до Виена и по един до Малта.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN