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БГ Бизнес Морската вода и пясъка у нас с по-добро качество от тези в Хърватия и Португалия

Морската вода и пясъка у нас с по-добро качество от тези в Хърватия и Португалия

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Страната ни се нарежда непосредствено след Кипър и Гърция

„Както винаги съм твърдял, качеството на водата и пясъка по родните плажове е на най-добро световно ниво. Не се колебайте, а се насладете на една прекрасна лятна почивка по Българското Черноморие“, заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров по повод оповестените вчера данни на Европейската агенция по околна среда, според които 96,9 на сто от местата за къпане в страната са с отлични показатели, съобщиха от Министерството. България заема трето място в Европейския съюз по чистота на водите за къпане, показват още данните.

Страната ни се нарежда непосредствено след Кипър и Гърция и преди редица утвърдени европейски дестинации като Австрия, Хърватия, Италия, Португалия и др., отбелязват от Министерството и допълват, че средното ниво за Европейския съюз е 84,8 на сто, което поставя България значително над общия показател.

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По думите на министъра публикуваните данни са важен аргумент за българския летен туризъм, защото дават ясна и проверима оценка за състоянието на водите в местата за къпане у нас. Министър Димитров отбеляза, че подобни резултати имат значение както за туристите, така и за бранша, общините и институциите, които работят за развитието на сектора, пише БТА.

Данните на Европейската агенция по околна среда показват, че България е сред държавите с най-висок дял отлични показатели в ЕС. Пред страната ни са Кипър със 100 процента и Гърция с 97,1 на сто. След България се нареждат Австрия с 96,5 на сто, Хърватия с 94,1 на сто, Дания с 92,4 на сто и Малта с 90,9 на сто.

Оценката и интерактивната карта, изготвени от Европейската агенция за околна среда в сътрудничество с Комисията, показват къде плувците могат да намерят най-безопасните места за къпане в Европа. Оценката проверява пригодността на водата за къпане, като се фокусира върху наблюдението на бактерии, които потенциално могат да причинят сериозни заболявания, става известно вчера.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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