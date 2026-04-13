Рядък феномен: На този остров морето блести

Във водите на Малдивите, на атола Раа, на остров Ваду, където живеят около 500 жители, морето блести в необичаен син цвят. Той е интензивен през нощта, а феноменът се нарича „сияещ плаж“ или „Море от звезди“.

Това е естествено явление, което се случва, когато милиони малки микроорганизми влязат в контакт с кислород, съобщава RTS. Тези организми са биолуминесцентен планктон, който обитава водите на Малдивите и излъчва синя светлина, когато докосне вълните, освобождавайки луциферин, химикал, който при контакт с кислород произвежда синьо сияние.

Микро морски създания (фитопланктон) правят плажа сцена на звездно небе, а събитието е забележимо в определени периоди от годината.

Фитопланктоните се наричат ​​динофлагелати и те придават на водата синкав блясък, който мнозина сравняват с полярното сияние.

Биолуминесценцията не се ограничава само до един плаж в океана. Благодарение на метеорологичните условия и морските течения, светещият ефект може да се появи и на плажовете на други острови на Малдивите.

Цветът като защита срещу хищници

Въпреки че динофлагелатите излъчват красива светлина, това не означава, че са безобидни. Някои видове произвеждат токсини, които са опасни за хората, рибите и други същества. Изследователите смятат, че синята светлина е вид защита срещу хищници.

Най-интензивният ефект се наблюдава през сухия сезон, от октомври до март, докато фактори като температурата на водата, концентрацията на планктон и фазата на луната допълнително оформят спектакъла.