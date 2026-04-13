Рядък феномен: На този остров морето блести

Във водите на Малдивите, на атола Раа, на остров Ваду, където живеят около 500 жители, морето блести в необичаен син цвят. Той е интензивен през нощта, а феноменът се нарича „сияещ плаж“ или „Море от звезди“.
Това е естествено явление, което се случва, когато милиони малки микроорганизми влязат в контакт с кислород, съобщава RTS. Тези организми са биолуминесцентен планктон, който обитава водите на Малдивите и излъчва синя светлина, когато докосне вълните, освобождавайки луциферин, химикал, който при контакт с кислород произвежда синьо сияние.
Микро морски създания (фитопланктон) правят плажа сцена на звездно небе, а събитието е забележимо в определени периоди от годината.
Фитопланктоните се наричат динофлагелати и те придават на водата синкав блясък, който мнозина сравняват с полярното сияние.
Биолуминесценцията не се ограничава само до един плаж в океана. Благодарение на метеорологичните условия и морските течения, светещият ефект може да се появи и на плажовете на други острови на Малдивите.
Въпреки че динофлагелатите излъчват красива светлина, това не означава, че са безобидни. Някои видове произвеждат токсини, които са опасни за хората, рибите и други същества. Изследователите смятат, че синята светлина е вид защита срещу хищници.
Най-интензивният ефект се наблюдава през сухия сезон, от октомври до март, докато фактори като температурата на водата, концентрацията на планктон и фазата на луната допълнително оформят спектакъла.
