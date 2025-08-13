Лято в планината: Как Сараево привлича туристи тази година?

Лятото се превръща във все по-важен сезон за планинския туризъм в Босна и Херцеговина

Планинските курорти около Сараево разчитат основно на зимните спортове, но от тази година постепенно започват да се ориентират към привличане на летни туристи. Тази промяна се случва на фона на климатичните предизвикателства и нуждата от адаптация на туристическия сектор в Босна и Херцеговина, предава БТА.

Снимка: Getty Images / iStock

Въпреки известните проблеми с отчетността в страната, представителите на туристическия сектор отчитат ясно изразена тенденция – лятото се превръща във все по-важен сезон за планинския туризъм. Харис Фазлагич, председател на Туристическия съвет на Сараево, отбелязва, че променящите се климатични условия изискват нов подход – снегът вече рядко пада под 2500 метра, а босненските планини не достигат тази височина.

Според Фазлагич, разширяването на летните предложения ще даде възможност на планинските райони да се конкурират с морските курорти, като предложат прохлада и по-достъпни цени. Той е убеден, че бъдещето на туризма е в целогодишната активност, но подчертава необходимостта от дългосрочна стратегия, за да се постигне това.

Снимка: Getty Images / iStock

След няколко зими с малко сняг, от 2017 г. насам курортите Яхорина и Белашница започнаха да развиват летни туристически дейности. С височини от около 1900–2000 метра и история като домакини на Зимната олимпиада през 1984 г., тези планини сега предлагат целогодишни възможности за отдих – от панорамни лифтове до постоянно разрастваща се мрежа от пешеходни и велосипедни маршрути.

Туристи като Душко Куртович, посетил Яхорина миналата седмица, споделят, че планинското време е идеално – с температури между 24 и 30 градуса, далеч по-поносимо от жегите по крайбрежието, където през лятото термометрите често показват 40 градуса. Същевременно организатори на активности като АТВ турове отчитат силен летен сезон въпреки слабата зима.

Въпреки напредъка, планинският туризъм край Сараево остава значително по-малко доходоносен от този в Хърватия, където туризмът съставлява близо 20% от БВП. Само на пет часа път, град като Дубровник се сблъсква с обратен проблем – прекомерен туристически поток. За разлика от босненските курорти, които търсят ръст на посетителите, хърватските власти въвеждат ограничения, за да се справят със свръхтуризма.

