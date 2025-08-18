1 USD
Лидер в металните опаковки в България навлиза на унгарския пазар

bTV Бизнес екип

Компанията разполага с четири производствени площадки в България

"Булметал" АД,  един от лидерите в областта на металните опаковки в България, регистрира дъщерно дружество в Унгария с името "Bulmetal Hungary Kft". Съобщението за това е публикувано на интернет страницата на Българската фондова борса

Новото дъщерно дружество е еднолично дружество с ограничена отговорност и с едноличен собственик на капитала "Булметал". Учредяването на дъщерното дружество е с цел разширяване на оперативните възможности на дружеството на международно ниво, както и е важна стъпка към изпълнението на дългосрочната стратегия за устойчив растеж, регионална диверсификация и повишаване на стойността за акционерите, е посочено в съобщението.

 

"Булметал" АД е производител на лек метален амбалаж (метални опаковки и кутии) в България. Дружеството преработва повече от 13 000 тона ламарина годишно в над 100 милиона метални опаковки за над 400 клиенти в Европа от различни промишлени отрасли като хранителната, химическата, козметичната и други индустрии, припомни БТА.

 

 

Компанията разполага с четири производствени площадки в България за производство на опаковки. През 2017 г. и 2018 г. Групата навлиза и в машиностроителния бизнес с вертикалната интеграция на два производителя на машини и линии за метален амбалаж с брандовете Cevolani/Zucchini в Италия и BiBRA в Германия. Така компанията се сдоби с още две производствени бази - в Италия и Германия. 

 

